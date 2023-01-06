В Палате представителей Конгресса провалилось девятое по счёту голосование за спикера нижней палаты парламента Соединенных Штатов, где большинство по итогам промежуточных выборов получили республиканцы. Марафон продолжается уже три дня.

В девятом круге голосования лидер республиканского большинства Кевин Маккарти теперь набрал 200 голосов.

Конгрессмены уже побили рекорд столетней давности, когда спикера избрали в девятом раунде. Неизбежный десятый раунд станет самым продолжительным "соревнованием" за 164 года.

Ранее "Страна" сообщала, что это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Последний раз подобная ситуация складывалась в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

Республиканцы даже выдвинули кандидатуру Кевина Херна на пост спикера нижней палаты Конгресса после того, как с восьмого раза не смогли избрать спикером Кевина Маккарти. Уже при выдвижении Херн имел поддержку 170 республиканцев.

Кандидата от Республиканской партии Маккарти поддержал экс-президент Дональд Трамп, но крайне правые республиканцы из бывшей "Чайной партии", в которой состояла и украинка Виктория Спартц, продолжают выступать саботировать голосование, потому что против кандидатуры Кевина Маккарти из Калифорнии.

Ранее "Страна" сообщала, что демократы взяли абсолютное большинство кресел Сената США по итогам промежуточных выборов.