Палата представителей конгресса США по итогам третьего раунда голосования опять не смогла выбрать нового спикера. Лидеру республиканцев Кевину Маккарти не удалось заручиться поддержкой большинства.

Об этом сообщают американские издания.

Основной соперник Маккарти – представитель демократов Хаким Джефрис – набрал 212 голосов. А сам Маккарти, несмотря на контроль его партии над нижней палатой конгресса – всего 202. Для победы же необходимо получить 218 голосов.

В результате новый состав палаты представителей, избранный на промежуточных выборах в ноябре, завершил день, так и не приступив к работе. Выборы спикера продолжатся завтра.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал своих однопартийцев поддержать кандидатуру Маккарти на пост спикера палаты представителей.



"Пришло время всем нашим великим республиканским членам в палате проголосовать за Кевина, закрыть сделку, принять победу", - написал он в социальной сети Truth Social.

Президент США Джо Байден назвал позором неспособность Республиканской партии выбрать спикера в палату представителей, сообщил пресс-пул Белого дома.

"Это не моя проблема. Позорно", - процитировал Байдена журналист президентского пула.

Глава Белого дома также отметил, что "остальной мир наблюдает" за происходящем в конгрессе.

Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.

Вчера "Страна" писала, что Маккарти не смогли избрать во время первого тура голосования.

Напомним, лидер республиканцев в палате представителей Маккарти переизбрался от штата Калифорния в округе №20.