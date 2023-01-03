Выборы спикера Палаты представителей Конгресса США впервые за столетие не ограничились одним туром: лидер республиканцев Кевин Маккарти с первого раза не получил большинство голосов.

Об этом сообщают американские медиа.

На голосование были выставлены три кандидатуры. Конгрессмен Элиз Стефаник официально выдвинула от республиканцев Маккарти, вслед за ней слово дали Питеру Агилару, назвавшему кандидатом от демократов Хакима Джеффриса. Затем республиканец Пол Госар выдвинул еще одну кандидатуру - своего однопартийца Эндрю Биггса.

Маккарти не удалось заручиться поддержкой достаточного числа республиканцев: он набрал 203 из необходимых 218 голосов. Его основной соперник от демократов Джеффрис, несмотря на то, что большинство в Палате представителей нового состава составляют именно республиканцы, получил больше - 212 голосов. Еще 10 конгрессменов высказались в пользу Биггса, а 9 человек уже в ходе голосования поддержали коллег, кандидатуры которых изначально не были выставлены. В частности, шесть голосов набрал республиканец Джим Джордан. В целом 19 республиканцев не поддержали своего лидера.

Последний раз подобная ситуация, когда спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, сложилась ровно 100 лет назад, в 1923 году. Тогда потребовалось целых девять туров голосования, чтобы выбрать спикера. На этот раз выборы тоже будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточного количества голосов. Поскольку по итогам первого тура никто не заручился необходимой поддержкой, было объявлено о проведении второго тура.

Как писала "Страна", лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти переизбрался от штата Калифорния, в округе №20.

Напомним, с 1 января Палата представителей перешла под контроль республиканцев (222 против 212 демократов). В связи с этим ожидается установление более жесткого контроля за помощью Украине или даже ее уменьшение.