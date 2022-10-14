Спикером нижней палаты итальянского парламента избран Лоренцо Фонтана, известный своими пророссийскими взглядами, а также симпатиями к Бенито Муссолини.

Об этом сообщает Ansa.

Новому спикеру 42 года, он является членом правой политической партии "Лига Севера". В последнем правительстве Фонтана был министром без портфеля по европейским делам.

В течение своей политической карьеры Фонтана зарекомендовал себя противником легализации однополых браков и абортов. Также он заявлял, что Россия Владимира Путина "является эталоном для тех, кто верит в самобытную модель общества".

Кроме того, Фонтана требовал отмены "закона Манчино", изданного для наказания за жесты, действия и лозунги, связанные с итальянским фашизмом.

В начале сегодняшнего заседания парламента, на повестке дня которого были выборы председателя палаты, некоторые депутаты оппозиционной Демократической партии вывесили в зале Монтечиторио транспарант с надписью "Нет гомофобному и пропутинскому председателю".

Ранее "Страна" анализировала, что поменяется в Италии после недавних выборов, на которых победили правые.

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