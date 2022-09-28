В Британии многие явно не в восторге от итальянских выборов, на которых к власти пришли правоцентристы и евроскептики.

Колумнист британской газеты The Evening Standart Роберт Фокс решил сравнить будущую главу правительства Джорджию Мелони сразу с двумя "токсичными" на Западе лидерами - Бенито Муссолини и Владимиром Путиным.

Путин в колонке обозначен как "диктатор цифровой эпохи", желающий "имперской славы" - подобной той, что была у царей Петра и Екатерины.

"У обоих (Мелони и Путина - Ред.) есть свой собственный бренд личности, который включает в себя ложное представление о судьбе и величии своей нации. Описывая, где их нации ошиблись и теперь можно исправить, оба лидера апеллируют к особому взгляду на историю, в котором мифы и факты странным образом соседствуют друг с другом", - пишет автор.

Кроме того, он считает, что сейчас в Италии "усиливается ностальгия по правлению Муссолини" из-за его социальной политики. Тем не менее, "умалчивается о бандитской полиции, расовых законах и помощи Гитлеру".

Далее Фокс переходит к сравнению Муссолини и Путина. У обоих - "нарциссическое видение нации". "Как и дуче, он (Путин - Ред.) притворяется, что следует правилам, но в то же время стремится к грубой силе. Это привело его к положению, когда теперь он должен рискнуть или проиграть", - пишет газета.

Напомним, победившая на парламентских выборах в Италии Мелони начала переговоры о коалиционном правительстве.

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