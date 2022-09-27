Агентство ЕС по контролю границ Frontex зафиксировало рост числа россиян, пересекающих границу Европейского союза.

Соответствующие данные агентство опубликовало в своем Твиттер.

"После объявления Россией частичной мобилизации в соседних государствах - членах ЕС увеличилось количество пересечений границы.

За прошедшую неделю в ЕС въехали почти 66 000 граждан России, что более чем на 30% больше по сравнению с предыдущей неделей. Большинство из них прибыло в Финляндию и Эстонию", - указано в сообщении Frontex.

Также в сообщении агентства говорится, что с начала войны уже более 1 303 000 граждан России попали в ЕС через его сухопутные границы.

В то же время более 1 273 000 граждан России вернулись в Россию через ее сухопутную границу с ЕС.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что уехавшие за границу россияне еще попросятся назад.

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