27 сентября в Украине идет уже 216-й день войны с Россией.

Сегодня проходит пятый, последний день т.н. "референдумов", которые Россия проводит на захваченных территориях Украины. В первые дни жителей обходили по дворам и квартирам. Во вторник должны открыть "избирательные участки".

Российские СМИ сообщают, что официальная процедура принятия украинских территорий в состав РФ может состояться уже 29 сентября. После этого Москва будет считать их "своими". Руководство РФ уже дало понять, что после этого наступление ВСУ будет рассматривать как "агрессию против России" и применит в ответ "весь арсенал средств". Возможные сценарии развития событий мы описали в статье.

"Российские референдумы" сегодня обсудит Совбез ООН.

В нашем обновляемом материале - главные новости дня, фото и видео.

27 сентября

07:25 Американское издание Politico называет иранские беспилотники "огромной проблемой" для ВСУ.

Украинские военные, с которыми поговорила газета, сообщают о большом уроне, который они наносят. Развертывание Россией дронов Shahed и Mohajer, "привело к разрушительным результатам".

"Одни наносили удары по боевым позициям, круша танки и бронетехнику, другие наносили удары по гражданской инфраструктуре, в том числе в портовом городе Одесса", - пишет газета.

Иранские беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от средств ПВО. Их можно сбить из "Стингера", но только днем, потому что у этих ПЗРК нет системы ночного видения, рассказали Politico в украинской армии.

Также украинские военные сообщили, что иранские дроны эффективны против пикапов "Тойота", которые используются для наступления на северо-востоке Украины.

"Тойоты" применяются украинской пехотой из-за нехватки штатной бронетехники. Но с воздуха они крайне уязвимы.

Появление "Шахидов" проблематизирует и ведение боевых действий в старых советских танках, где нет современной системы пожаротушения.

Военные рассказывают о том, что недавно прилетевшие из Крыма дроны под Херсоном уничтожили два танка ВСУ с экипажами внутри.

07:20 Сводка украинского Генштаба на утро 27 сентября. Главное:

1. Противник за минувшие сутки нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, а также более 90 залпов из РСЗО.

2. Генштаб назвал место вчерашнего удара беспилотников по Одесской области - село Беленькое под Затокой.

Командование Юг ранее сообщало, что это был прилет по военному объекту.

3. Россияне атаковали в районах Бахмута, Горловки и Авдеевки. Это населенные пункты Бахмут, Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Первомайское.

07:10 CNN публикует справку о российском ядерном оружии тактического назначения.

По данным Федерации американских ученых , всего у России 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок.

Около 1900 из них являются "нестратегическими" - также известными как тактическое ядерное оружие.

Тактические боеголовки предназначены для использования на ограниченном поле боя, например, для уничтожения колонны танков или боевой группы авианосца.

Эти боеголовки с взрывной мощностью от 10 до 100 килотонн также называют "малой мощностью".

Для сравнения - самые мощные российские "стратегические" ядерные боеголовки имеют взрывную мощность от 500 до 800 килотонн и предназначены для уничтожения целых городов или сразу нескольких.

Впрочем, "низкая мощность" тактического оружия не должна вводить в заблуждение: 10-100 килотонн достаточно, чтобы вызвать серьезные разрушения — как в 1945 году, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Те бомбы были эквивалентны примерно 15 и 21 килотоннам – то есть как раз в пределах тактического ядерного оружия России.

Первые взрывы в Хиросиме и Нагасаки мгновенно убили около 70 000 и 35 000 человек, а еще десятки тысяч позже умерли от радиации.

Считается, что российский запас ТЯО создавался под применение против командных центров и авиабаз Европе, что может ограничить число жертв среди гражданского населения в прилегающих районах.

Но это если бомбы будут сброшены на сугубо военный объект, удаленный от крупных населенных пунктов.

При этом, моделирование таких ударов показывает, что они быстро хаотизируют любой военный конфликт и выводят его на глобальный уровень эскалации.

07:01 Вследствие удара по Запорожью есть раненые и полыхает пожар, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

07:00 Снова ракетный удар по Запорожью. Попадания в объекты инфраструктуры.

Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Александр Старух.

Местные паблики пишут, что прилетов было около десяти, в части Запорожья пропало электричество.