27 сентября заканчивается "референдум" о присоединении захваченных территорий Украины к РФ.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что официальная процедура принятия может состояться уже 29 сентября. То есть с этого дня Москва будет эти территории "своими".

Руководство РФ уже дало понять, что после этого наступление ВСУ будет рассматривать как "агрессию против России" и применит в ответ "весь арсенал средств", в котором, как известно, имеется ядерное оружие.

Впрочем, пока прямо никто о ядерном ударе по Украине не говорит. Скорее это пока только намеки, хотя и настойчивые.

Украина же заявляет, что для нее после "референдумов" ничего не поменяется. Она их результаты не признает и будет воевать дальше, как и прежде.

Какие есть сценарии развития событий, анализирует "Страна".

1. Россия выдвинет ультиматум с угрозой использовать ядерное оружие

Часто обсуждаемый сейчас сценарий: РФ потребует от Украины прекратить боевые действия на всей линии фронта, пригрозив в случае отказа ядерным ударом. Как вариант – сначала нанесет демонстративный ядерный удар (например, в воздухе над Черным морем или же тактическим ядерным оружием по какому-либо военному объекту на Западной Украине подальше от российской границы), а затем предъявить ультиматум.

Как уже писала "Страна", вероятность этого сценария напрямую зависит от реакции на такую перспективу внешних сил – Запада, а также нынешних партнеров России - Китая, Индии и Турции. Если Путину от них поступят предупреждения о последствиях, которые он воспримет как серьезные, то вероятность снизится. Если нет – то ничего исключать нельзя.

При этом, возможно, что ядерный ультиматум не будет озвучен сразу после аннексии украинских территорий, а будет отложен, чтоб оценить развитие ситуации на фронте. Если украинские войска не смогут более развить наступление на уже захваченные РФ территории, то ультиматум предъявлять не будут, воюя и дальше обычными вооружениями. А если возникнет, например, реальная угроза для РФ потерять Херсон и правый берег Днепра (или же какую-либо другую территорию), то ультиматум может быть предъявлен.

Что касается реакции Украины, в случае если такой ультиматум будет выдвинут, то она также напрямую зависит от позиции западных союзников.

Предупредят ли они Россию об ответном ударе, либо настоятельно посоветуют Украине идти на перемирие и компромиссы, чтоб избежать ядерной войны.

2. Война идет в прежнем формате

Инерционный сценарий, который подразумевает, что Россия не будет ни использовать оружие массового поражения, ни объявлять Украине войну, оставаясь в прежнем формате "специальной военной операции".

То, что РФ объявила частичную мобилизацию дает определенные аргументы в пользу этой версии. Пополнение позволит российской армии решить свою основную проблему – сравнительно низкую численность. И, исходя из этого, российская армия может рассчитывать на то, что она остановит украинское наступление, а возможно, и сама перейдет в наступление. Да и Путин говорил, что задачу выйти на границы Донецкой области никто не снимал (а это не предполагает заморозку линии фронта).

Так или иначе, но война примет характер войны на истощение, в которой Москва будет склонять Киев и Запад к перемирию и "корейскому сценарию".

3. Россия объявляет войну Украине и всеобщую мобилизацию

Вариант также без применения ядерного оружия. Однако с объявлением войны Украине, объявлением военного положения и всеобщей мобилизации, а также с запретом на выезд за границу мужчин.

От предыдущего варианта отличается одним параметром – количеством мобилизованных. Мобилизационный ресурс РФ значительно выше, чем у Украины. Поэтому здесь расчет Москвы может быть на формировании значительного численного преимущества на фронте для возобновления крупномасштабного наступления.

Правда, непонятно, есть ли у России ресурсы вооружить и обучить такое количество народа. Да и социальные последствия всеобщей мобилизации для ситуации внутри страны могут быть очень тяжелыми.

4. Война переходит в стадию вялотекущей

Этот сценарий заключается в том, что обе стороны, не объявляя официально о перемирии, де-факто постепенно снизят активность на фронте примерно до такого же уровня, какой был с весны 2015 года на Донбассе (хотя тогда официально перемирия заключались). То есть – вялотекущей войны с периодическими локальными обострениями. Своего рода "хитрое" перемирие.

Украина на такой вариант может пойти, если это настойчиво порекомендует Запад (под предлогом – "не загонять Путина в угол" и не провоцировать угрозу ядерной войны). А также для полного перевооружения армии западным оружием.

Россия также может согласиться на такой вариант, так как он даст возможность получить необходимую передышку для пополнения и реорганизации армии с учетом потребностей современной войны, а также "переваривания" аннексированных территорий.

Впрочем, пока никаких сигналов, что стороны хотят и могут договариваться об этом варианте, не поступало. Но, как показывает недавняя история с обменом пленными, не публичный диалог Киева и Москвы продолжается. И что во время этого диалога обсуждается, можно только догадываться.