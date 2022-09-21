Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие. Об этом он заявил в сегодняшнем обращении.

По его словам, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. И что "в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж".

Но, по словам российского президента, "роза ветров может развернуться в их сторону".

"При угрозе территориальной целостности России мы используем все методы, включая ядерной оружие. Это не блеф", - заявил Путин.

Отметим, что после "референдумов" Россия будет считать "своей" территорией и захваченные украинские регионы.

Также "Страна" писала, что Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Ранее "Страна" писала, что за "референдумами" может последовать мобилизация в России и ядерный ультиматум.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".