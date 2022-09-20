Вашингтону известны сообщения о том, что российский президент Владимир Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.

Тем временем сегодня вечером к россиянам обратятся глава Кремля Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу. Российские медиа пишут, что обращение Путина ожидается около 20:00. Сразу за ним, вероятно, выступит Шойгу.

Между тем в РФ в связи с "референдумами" на захваченных территориях обсуждают вероятность объявления войны Украине и мобилизации.

По крайней мере, накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался называть войну в Украине "военной операцией" и призвал объявить в РФ мобилизацию. И уже сегодня, 20 сентября, в РФ проголосовали за внесение в Уголовный кодекс понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Также правительство Москвы готовится развернуть в миграционном центре "Сахарово" набор иностранцев на службу в армию России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, иностранцы, заключившие годовой контракт на службу в российской армии, смогут получить гражданство России по упрощённой процедуре.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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