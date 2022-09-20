Париж срочно запросил телефонный разговор Макрона с Путиным.

Об этом сообщают европейские издания.

Вероятно, это тоже связано с объявлением "референдумов" на захваченных территориях.

10 сентября Макрон созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским и призывал РФ вывести войска с Запорожской АЭС. Кроме того, президент Франции расспросил Зеленского о развитии ситуации на поле боя и потребностях Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы оказать помощь.

Также "Страна" публиковала видео, как Зеленский позвонил Макрону 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во время разговора Владимир Зеленский просил Эммануэля Макрона и западных лидеров позвонить Владимиру Путину, чтобы тот остановил войну.

На кадрах президент Франции выслушивает сообщение Зеленского о том, что в Украине началась полномасштабная война. "Так это значит, что они направили спецназ в Киев?" - спрашивает Макрон и после добавляет: "Это понятно. Это тотальная война", – говорит Макрон.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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