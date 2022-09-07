Появилось видео разговора президентов Украины и Франции 24 февраля, во время которого Владимир Зеленский просил Эммануэля Макрона и западных лидеров позвонить Владимиру Путину, чтобы тот остановил войну.

Видео опубликовала в Твиттере парижская корреспондентка Национального общественного радио Элеонора Бердсли.

На кадрах президент Франции выслушивает сообщение Зеленского о том, что в Украине началась полномасштабная война.

"Так это значит, что они направили спецназ в Киев?" - спрашивает Макрон.

"Повсюду. И в Киев, и в Одессу, и из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", - отвечает Зеленский.

"Это понятно. Это тотальная война", – говорит Макрон.

"Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным, и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему (Путину - Ред.) и скажут: "Стоп". Он остановится. Он вас послушает", - заверяет Зеленский.

Между тем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

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