Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 сентября, провёл полуторачасовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Стороны обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, а также обсудили общую ситуацию на фронте, сообщил в Twitter Владимир Зеленский.

В свою очередь, Макрон после телефонного разговора с Зеленским заявил, что единственный способ восстановить безопасность Запорожской АЭС - это вывод российских войск, сообщили в Елисейском дворце.

Накануне Макрон заявил, что не может позволить России одержать военную победу над Украиной.

При этом он призвал не прекращать диалог с Россией.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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