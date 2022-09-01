Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией.

Его слова приводит издание 20 minutes.

Макрон заявил, что Франция должна "исходить из того, что всегда может продолжать разговаривать со всеми", "особенно с теми, с кем мы не согласны".

"Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?", - задался вопросом Макрон.

Напомним, что накануне СМИ сообщили, что Макрон попросил президента Ирана стать посредником в мирных переговорах Киева и Москвы.

А публично недавно Макрон на Крымской платформе призвал не проявлять слабость в отношении России.

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