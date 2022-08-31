Заместитель главы администрации президента Ирана Мохаммад Джамшиди заявил, что "один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой выступить посредником в войне на Украине". Об этом Джамшиди написал в Twitter.

Агентство ISNA утверждает, что речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне.

По словам Джамшиди, после консультаций в Москву отправился министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян. Он прибыл в столицу РФ вечером 30 августа, а сегодня встретился с главой МИД РФ Сергем Лавровым.

Перед визитом Абдоллахиян называл главной целью этой поездки "попытку урегулировать украинскую ситуацию". Он также заявил, что с соответствующей просьбой к Тегерану обратились "некоторые западные страны".

При этом Абдоллахиян еще в мае говорил о готовности Ирана выступить посредником в мирных переговорах Киева и Москвы.

"Тегеран поддерживает любые дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, учитывая его прекрасные связи с Россией. Он готов выступить посредником и помочь в урегулировании кризиса", — говорилось в заявлении МИД Ирана по этому поводу.

Напомним, что Евросоюз уже согласовал окончательный текст для возобновления ядерной сделки с Ираном.

А незадолго до этого на переговоры с Аятоллой Хаменеи в Иран летал Владимир Путин.

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Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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