Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий выразил послу Турции в Украине Ягмуру Ахмету Гюльдеру обеспокоенность украинской стороны в связи с информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном Sparta II из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2.

Об этом сообщается на сайте МИД.

Как сказано в пресс-релизе, посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по этому вопросу.

Замминистра привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля.

Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном Sparta II через Босфор, а также о мерах, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

Замминистра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время войны "в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее границах".

Вчера СМИ сообщили, что Россия ввезла через Босфор в Черное море зенитно-ракетный комплекс С-300.

А ранее, 10 августа, агентство "блумберг" написало, что Москва ищет оружие по всему миру. И из Сирии в РФ прибыло торговое судно Sparta II с военной техникой.