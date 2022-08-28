Финансовые ресурсы Великобритании для оказания военной помощи Украине закончатся до конца этого года.

Об этом сообщила сегодня The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны.

Утверждается также, что у Великобритании начинает иссякать вооружение, которое она может поставить Киеву. Это поставит перед сложным выбором будущего премьер-министра, который придет на смену Борису Джонсону 6 сентября.

Новым главой правительства может стать или глава МИД Лиз Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Опросы общественного мнения называют явным фаворитом Трасс - она опережает оппонента на более чем 30 процентных пунктов. При ней, уверяет издание, подход Великобритании к конфликту в Украине не должен измениться.

Ранее мы также писали, что 50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными из-за прекращения программы правительственной поддержки. Уже в сентябре истекает шестимесячный срок действия программы "Дома для Украины" - и пользующиеся ею беженцы останутся без альтернативного жилья.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.