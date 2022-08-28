50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными из-за прекращения программы правительственной поддержки.

Об этом пишет The Guardian.

Уже в сентябре истекает шестимесячный срок действия программы "Дома для Украины" - и пользующиеся ею беженцы останутся без альтернативного жилья.

Нарастающие внутренние трудности, которые испытывает Британия, приведут к "катастрофическому росту бездомности". Денег на украинцев министры не находят.

Всего с марта по программе "Дома для Украины" прибыло 83 900 беженцев. Им подобрали спонсоров, которые согласились разместить их на шесть месяцев и получать 350 фунтов стерлингов в месяц.

Не везде это было успешным. Уже 1335 украинских семей, в том числе 945 - с детьми, зарегистрировались как бездомные. Эта цифра должна вырасти со следующего месяца.

Анализ, проведенный детской благотворительной организацией Barnardo’s говорит, что, исходя из отзывов спонсоров беженцев, от 15 000 до 21 000 украинцев могут остаться без крова к зиме, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 000 человек.

Одна из групп поддержки, "Беженцы дома", заявила, что эта цифра может быть еще выше из-за сочетания факторов давления, включая счета за электроэнергию, стремительный рост инфляции и растущие процентные ставки.

Ранее мы также писали, что доля украинцев, работающих в Великобритании, выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа. Почти половина украинских беженцев (47%) сталкивались с препятствиями по работе. Наиболее распространенным было недостаточное знание английского языка (58%).

Война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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