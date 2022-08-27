Доля украинцев, работающих в Великобритании, выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа.

Таковы результаты опроса британского Бюро национальной статистики (ONS), проведенного с 20 июля по 4 августа.

Почти половина украинских беженцев (47%) сталкивались с препятствиями по работе. Наиболее распространенным было недостаточное знание английского языка (58%).

Из тех, кто получил квалификацию за пределами Великобритании, 43% указали, что британские работодатели, как правило, не признавали их квалификацию при приеме на работу.

В общей сложности из Украины в Великобританию с 24 февраля прибыли более 100 тысяч человек. Из них уехали назад 7%.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как украинские беженцы живут в Британии и почему лучше ехать в Шотландию.

Также мы писали, что в Великобритании сотни украинских беженцев остались бездомными после прибытия по визам, предназначенным для обеспечения их жильем.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.