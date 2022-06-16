Сотни украинских семей остались без крова в Англии после прибытия по визам, предназначенным для обеспечения их жильем.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным издания, с конца февраля в мэрии обратились минимум 480 украинских семей с детьми и 180 взрослых беженцев из Украины.

Хотя британское правительство настаивает на том, что семейные визы и визы программы Homes for Ukraine обеспечат беженцам жилье, обе эти схемы оставляют людей в бедственном положении, когда договоренности нарушаются.

Согласно доступным данным, по состоянию на 3 июня 145 человек, приехавших в Англию по схеме "Дома для украинцев", остались без крова. В 90 случаях договоренности были нарушены, а в 55 случаях жилье либо было недоступно, либо неприемлемо для проживания.

Многие муниципалитеты относятся к украинским семьям как к бездомным, а не пытаются найти им новую "приемную семью". Из 145 неудачных размещений, лишь 20 смогли найти новый дом.

Ранее мы рассказывали, как украинские беженцы живут в Британии и почему лучше ехать в Шотландию.

Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал разобраться, почему 13-летнюю украинку не пустили в Англию без родителей.