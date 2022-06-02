В Болгарии украинских беженцев вывезли из курортных отелей, чтобы освободить их к началу сезона. Украинцев автобусами переместили к модульным домам, которые расположены за забором с колючей проволокой.

В сети опубликовано видео такого переезда. На опубликованных кадрах слышно, как люди просят остановить автобусы и не везти их на новое место жительства..

"Смотрите, куда нас заселить хотят. Колючая проволока, стены. Прямо как на зоне. Будем сейчас жить на зоне", - говорит женщина за кадром.

На следующем видео говорится, что украинцев все же завезли на эту территорию, закрыли ворота и не выпускают обратно.

На третьем видео показаны домики для расселения, больше похожие на коробки.

Напомним, Польша с 1 июля планирует прекратить выплачивать пособия части беженцев из Украины.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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