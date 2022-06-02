В Луганской области российская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям - со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его данным, за минувшие сутки у россиян нет успехов по Северодонецку. Украинские защитники оттеснили врага с нескольких улиц города. Также есть связь с людьми, находящимися в бомбоубежищах.

Гайдай сообщает, что в Лисичанской больнице разрушены несколько кабинетов и уничтожен автотранспорт.

В целом глава Луганской ОВА называет ситуацию "стабильно-тяжелой, но контролируемой".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, бои в Северодонецке продолжаются, также войска РФ отошли в районе Славянска.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.