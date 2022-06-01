На данный момент российские войска захватили около 80% Северодонецка, включая восточные кварталы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По словам Гайдая, уличные бои в Северодонецке продолжаются. При этом он сообщил, что соседний Лисичанск полностью находится под украинским контролем.

"Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение Лисичанска на возвышенности дает много возможностей", – считает губернатор.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк в интервью Reuters также сообщил, что город почти захвачен, но продолжает ожесточенную оборону.

Под контролем украинских сил остается не более одной пятой части городской территории, сообщил Стрюк. При этом 20% территории города - "серая зона".

Мэр рассказал, что на сегодняшний день в Северодонецке остается около 12-13 тысяч человек, однако почти вся городская инфраструктура разрушена, а доставить в город продовольствие или гуманитарную помощь извне невозможно.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска установили контроль над восточной частью города.

Напомним, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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