Анализируем ситуацию на 97-й день войны.

Ситуация на фронте 31 мая

Судя по заявлениям руководства города и области, бои идут в самом центре Северодонецка. Эвакуация гражданских лиц оттуда остановлена - видимо, дороги и мосты полностью под огневым контролем противника.

Глава Луганщины заявил, что ситуация "сверхсложная". А глава городской администрации Александр Стрюк сообщил, что враг контролирует уже половину города.

Судя по всему, противник добрался до центра еще вчера. По видео, которое публикуют кадыровцы из Северодонецка, бои шли недалеко от Дворца культуры и парка Гоголя. Место легко опознать по фитнес-клубу Good Zone, название которого попадает в кадр.

Атмосфера в городе соответствующая. Например, ракета прилетела прямо во время интервью с местной жительницей. По предварительной информации от журналистов, женщина выжила.

В целом же, по данным мэра города, в Северодонецке за время боев погибли уже полторы тысячи жителей.

Учитывая, как складывается ситуация, украинские войска могут оставить Северодонецк, сообщил губернатор Гайдай. "Если если им нужно будет отойти за реку, в Лисичанск, чтобы сохранить войска, они, возможно, это сделают", - предположил Гайдай.

Тут важно понимать, что Лисичанск находится на высоком правом берегу реки Северский Донец. А Северодонецк в низине на левом берегу. То есть в Лисичанске - более выгодные позиции для обороны. С него весь Северодонецк виден как на ладони.

Следовательно, для россиян контроль над одним Северодонецком мало что значит с тактической точки зрения. Наверняка далее они сразу попытаются штурмовать Лисичанск. Но если туда отойдут войска из Северодонецка и закрепятся, это будет сделать сложно. Поэтому, вероятно, противник продолжит наносить удары по мостам через Донец, чтоб предотвратить отход войск на новые рубежи.

По остальному фронту ситуация, как сообщает украинский Генштаб, следующая:

1. Была новая попытка вражеского штурма в районе Долгенького на границе Харьковской и Донецкой областей, противник понес потери и отошел. Это говорит о давлении РФ со стороны Изюма в направлении Славянска. Ранее Арестович сообщал, что РФ намерена также наступать на Славянск из Лимана (то есть, с востока).

В то же время Славянск уже мощно обстреливают: сегодня ночью ракетный удар повредил школу и несколько домов, есть погибшие.

2. Помимо штурма населенных пунктов к северу от Попасной, россияне атаковали Покровское в 7 километрах к востоку от Бахмута (российские телеграм-каналы также говорят, что практически захватили Камышеваху, что позволит усилить окружение Золотого, но эта информация в Киеве не подтверждена).

3. Противник вчера штурмовал Доломитное к западу от Светлодарска. Через этот населенный пункт подходит еще старая линия разграничения на Донбассе. Южная часть поселка контролировалась все это время "ДНР".

Доломитное подводит к группировке ВС, расположенной к северу от Горловки. То есть это может быть самостоятельным направлением боевых действий противника.

В Киевской области боев нет. Но там продолжается сюжет с обсуждениями, выдержит ли столица новое нападение России. Поэтому сегодня в областной военной администрации показали Киевский укрепрайон - линии обороны, которые должны удержать артиллерию противника вдали от столицы.

Международная ситуация и прогнозы

Быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит, и до победы "еще многое нужно сделать", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, люди, которые прогнозировали окончание войны в апреле - "говорили опасную вещь".

"К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задание России по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим следует жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - сказал он.

Длительность этого конфликта, впрочем, будет зависеть от того, как будут идти поставки оружия в страну. Например, вопрос передачи американских РСЗО пока на рассмотрении. И в Штатах говорят, что дальнобойные ракеты к ним давать не станут. Об этом сегодня сообщил журналист "Голоса Америки" при Белом доме Миша Комадовский.

"Системы MLRS остаются на рассмотрении, но ничего не обсуждается с возможностями дальнего удара (за пределами использования на поле боя)", - сообщил корреспондент со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

Бывший постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер считает, что такое решение продиктовано опасениями обострить отношения с Кремлем. Впрочем, Волкер считает это ошибкой, поскольку Россия, по его мнению, не сможет открывать "второй фронт" в условиях сложившихся обстоятельств.

Он, кстати, прогнозирует, что после операции в Северодонецке российские войска будут полностью истощены, а украинские силы смогут пойти в наступление.

Впрочем, звучат в США и более сдержанные оценки. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил сегодня, что лучшим окончанием войны в Украине стали бы переговоры.

"Я полагаю развязка посредством переговоров была бы логичным выбором", - заявил генерал. Но, по его мнению, "обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно". "Как все закончится, это должны решать президент Зеленский и президент Путин".

По мнению Милли, альтернативой могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация. Но, с учетом того, что переговоры глава генштаба США видит наиболее "логичным выбором", то "решительную победу" он относит либо в категорию недостижимого, либо нежелательного (если, к примеру, побеждать начнет Россия).

Также Милли заявил, что бои на Донбассе окажут определяющее влияние на дальнейший ход событий.

Второй фронт международной дипломатии - разблокировка зернового экспорта из Украины. ООН сегодня предложила создать контактную группу по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов.

"У ООН есть предложение. Создание четырехсторонней контактной группы, состоящей из ООН, Турции, России и Украины. Мы сказали "да" на это в принципе, совещание на техническом уровне. Появилась идея его реализации, но по этому вопросу пока не достигнут полный консенсус", - сообщил заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу сказал, что Россия и Украина также в целом договорились по этому вопросу, но детали еще предстоит обсудить.

В России же сегодня назвали условие для прохода судов с украинским зерном в Средиземное море - разминирование Киевом украинских портов.

"Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Украина ранее делать это отказывалась, говоря, что РФ может использовать ослабление обороны для высадки десанта и вообще называла предложение России о гуманитарных коридорах для кораблей с зерном элементом "информационно-психологической войны".

Россия и санкции на нефть

Сегодня Европа сумела все-таки согласовала шестой пакет санкций против России. Там есть и нефтяное эмбарго. Правда, как и предполагала вчера "Страна", весьма частичное.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции затронут 75% российского импорта нефти в ЕС. А к концу года 90% ввозимой в Европу российской нефти будет запрещено.

Исключение сделали для Венгрии, которая питается от нефтепровода "Дружба". И для Болгарии, которая откажется от поставок российской нефти лишь к концу 2024 года

Но самое интересное - запрет на импорт сырой нефти из РФ начнет действовать только через полгода после введения санкций (их, к слову, еще не ввели), а на нефтепродукты (зависимость Европы по поставкам дизеля из РФ особенно велика) – через 8 месяцев.

Это довольно долгий срок. Не исключено, что за 6-8 месяцев война как раз и закончится, и эмбарго вообще вводить не придется (не исключено, что именно на это и надеются в Европейском союзе).

Bloomberg пишет, что из-за новых санкций Россия может терять около 10-12 миллиардов долларов в год. Сейчас прибыли РФ от торговли нефтью - порядка 20 миллиардов долларов в месяц. То есть падение будет не слишком существенным. Но будет - после потери рынка Европы, РФ будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в Азию.

При этом Россия продолжит зарабатывать около 6 миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки "Дружбы".

И, хотя запреты реально начнут действовать только через полгода, нефть на этих новостях уже дорожает. Стоимость марки Brent превысила $124 за баррель впервые с 9 марта.

К слову, на Западе такую отметку не считают предельной. Еще в пятницу Bank of America Global Research сообщал, что в случае резкого сокращения экспорта российской нефти, Brent может вырасти выше 150 долларов за баррель. То есть Россия еще минимум полгода сможет очень много зарабатывать на экспорте в ЕС.

И это при том, что новые санкции Евросоюза коснутся лишь танкерной нефти из России, а трубопроводную ждет "временное исключение".

Последствия собственных санкций уже начали ощущать в Европе. Германии предлагают ввести ограничение скорости на автобанах после введения нефтяного эмбарго против России, чтобы снизить потребление нефти, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"Сбросить скорость на несколько километров в час — это крошечный компромисс по сравнению со страданиями народа Украины", - сказал он в интервью Der Spiegel. По его словам, следующим летом возможны сложности на мировых нефтяных рынках и, возможно, дефицит дизтоплива и бензина в Европе.

Впрочем, в Офисе президента Украины ожидаемо остались недовольными столь компромиссным нефтяным эмбарго. "Если вы спросите меня, я бы сказал, что слишком медленно, слишком поздно и определенно недостаточно. Мы точно недовольны", - заявил замглавы ОП Игорь Жовква в комментарии Reuters.

Казус Денисовой

Сегодня Верховная Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

К войне в Украине это имеет самое прямое отношение.

Чтобы сместить ее, депутаты собрали подписи для выражения недоверия. Претензии к омбудсмену озвучили в "Слуге народа". Как написал в Facebook нардеп Павел Фролов их накопилось несколько.

Среди них "непонятная концентрация" медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и "изнасилованиях детей", которые она не могла подтвердить доказательствами (речь идет, очевидно, о заявлениях Денисовой о том, что российские военные насилуют украинских детей, в том числе и младенцев). Что, по мнению депутатов, лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ.

Также ей вменили то, что она "устранилась от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными". К тому же много времени после 24 февраля проводила за границей.

Напомним, что Денисова - экс-министр социальной политики, народный депутат от "Народного фронта". Она была назначена на свою должность еще при Порошенко и считается креатурой экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Среди возможных кандидатов на освободившееся место уполномоченного по правам человека Верховной Рады называют разных депутатов фракции "Слуга народа" - Николая Тищенко, Марьяну Безуглую и Александра Качуру. Впрочем, Тищенко и Качура уже это опровергли.

Но важен здесь не столько политический аспект. Сколько военно-информационный. По сути правящая партия обвинила Денисову в распространении бездокзательной информации о военных преступлениях российских войск в Украине. Которые были широко растиражированы западными СМИ.

В принципе, логику действий власти в данном случае понять можно.

Так как чем больше будет идти от официальных украинских лиц информации, достоверность которой нельзя подтвердить, тем меньше будет доверие к любой информации, которая исходит из Киева. А во время войны это недопустимо. Поэтому информполитика Денисовой и вызвало такую реакцию правящей партии.