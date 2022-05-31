Нардепы собрали подписи для выражения недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.

Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

О том, что Верховная Рада планирует отправить в отставку уполномоченного ВР по правам человека, Людмила Денисова заявляла вчера, 30 мая. По ее словам, ей хотят выразить недоверие по команде Офиса президента.

Сообщалось, что место Денисовой могут занять депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации вокруг отставки Денисовой.

Отметим, Людмила Денисова была назначена на свой пост ещё при Порошенко и считается креатурой Арсена Авакова. О подоплёке не назначения "Страна" тогда подробно писала.

Между тем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.