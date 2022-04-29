В заблокированном Мариуполе российские оккупанты открывают "банкоматы", где предлагают населению обменять безналичные деньги на наличные по курсу 1 к 2. Таким образом захватчикам удается завладеть половиной денег обратившихся к ним местных жителей.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"В заблокированном городе открылись так называемые "банкоматы", которые работают под контролем российских террористов. Известно, что один из таких "банкоматов" открылся в помещении бывшего супермаркета в Левобережном районе города", - написала в телеграм-канале Денисова.

Также оккупанты активно собирают персональные данные местных жителей.

"В помещении Центрального отделения полиции оккупанты под видом "пенсионного фонда и социальных служб" начали активный сбор данных мариупольцев. Во время "регистрации" оккупанты выманивают данные не только о лице и его имуществе, но и родственниках", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, существует угроза, что эти данные могут использоваться оккупантами для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогательства денег у близких, которые уехали или живут за пределами Мариуполя.

Напомним, по данным Reuters, на сегодня запланирована эвакуация гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.