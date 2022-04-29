Операция по эвакуации мирных жителей с металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе намечена на пятницу, 29 апреля.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента Украины пишет Reuters.

"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с завода", - сообщил источник агентства, не вдаваясь в подробности.

Ранее о том, что готовы подключиться к эвакуации заявляли ООН и Красный крест.

Напомним, после встречи Зеленского с генсеком ООН в Украине начали планировать эвакуацию гражданских с "Азовстали".

Также сообщалось, что вчера координатор ООН в Украине выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя.

Вместе с тем, в "Азове" в очередной раз призвали руководство Украины к деблокаде Мариуполя.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.