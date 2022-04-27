Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь". Представители всемирной организации 27 апреля связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции.

Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения", - сказал он.

Хак добавил, что условия для начала эвакуации с "Азовстали" пока не обеспечены, контакты с властями России и Украины продолжаются.

"Мы работаем с властями России и Украины, делаем все возможное для скорейшего движения вперед. Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена и ситуация обстоит таким образом, что мы можем доставить людей в безопасность. Пока таких условий на земле нет", - сказал он.

Хак сообщил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе может растянуться на несколько дней.

"Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас", - сказал он и добавил, что в ООН "осознают необходимость продвигаться как можно быстрее".

Как писала "Страна", 26 апреля Владимир Путин согласился на посредничество ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с "Азовстали".

Между тем исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным Волына, который находится в окружении в Мариуполе, записал новое видео с призывом обеспечить эвакуацию с "Азовстали".