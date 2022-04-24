В Украине в войну активно развиваются новые виды бизнеса. Мы уже рассказывали о конторах, которые предлагают помыть холодильник или собрать вещи. Но также популярна на рынке услуг эвакуация машин и имущества.

Перегон автомобилей в более безопасные регионы (как правило, в западные области) предприимчивые водители начали предлагать буквально с первых дней войны. Причем, изначально ценники зашкаливали, к примеру, доставка машины с Киева во Львов стоила 1,5-2 тысячи долларов. Но по мере роста конкуренции в этом сегменте тарифы заметно просели. Сейчас цены стартуют от 2 тысяч гривен (плюс топливо).

Услуга по эвакуации имущества появилась относительно недавно.

"Многие люди, уезжая в другие регионы, особенно в спешке, берут с собой минимум вещей. И, уже выехав в безопасное место, начинают искать способ доставить хоть какое- то имущество из дома. Как правило, просят собрать самое ценное для них, и не всегда это самое дорогое. К примеру, были случаи, когда заказывали вывоз семейных фотоальбомов и реликвий, детских игрушек, книг, многие женщины вспоминают о сервизах и кухонной утвари",- рассказывает нам харьковский предприниматель Андрей.

До войны он зарабатывал на оценке имущества, а сейчас предоставляет услуги по эвакуации авто и имущества. Говорит, недостатка в клиентах нет, хотя тариф не маленький. Скажем, только за сборку вещей и отправку их владельцам "Новой почтой" нужно заплатить 2 тысячи гривен (плюс стоимость доставки).

Ранее мы писали о криминальном бизнесе во время войны. Также "Страна" рассказывала о том, как живут люди на временно оккупированных территориях Украины.