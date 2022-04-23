В Сумской области российские войска обстреляли психоневрологический интернат и частные дома. Фото
Российские войска обстреляли артиллерийским огнем Сумскую область. Зафиксированы попадания в психоневрологический интернат и на территорию частных домов.
Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
"В результате обстрела в селе Атинское, в психоневрологическом интернате были выбиты все окна и двери. Жертв среди гражданских нет", - говорится в сообщении Живицкого.
Чиновник добавил, что в результате обстрела также пострадала территория частных домов в селе Бояро-Лежачи.
"Я в очередной раз прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами − пограничная область", - написал Живицкий.
Ранее "Страна" публиковала фото разрушений в освобожденном городе Тростянец Сумской области.
Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.
Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.