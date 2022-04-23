Российские войска обстреляли артиллерийским огнем Сумскую область. Зафиксированы попадания в психоневрологический интернат и на территорию частных домов.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"В результате обстрела в селе Атинское, в психоневрологическом интернате были выбиты все окна и двери. Жертв среди гражданских нет", - говорится в сообщении Живицкого.

Чиновник добавил, что в результате обстрела также пострадала территория частных домов в селе Бояро-Лежачи.

"Я в очередной раз прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами − пограничная область", - написал Живицкий.

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