В одном из освобожденных сел Сумской области после пребывания российских военных обнаружили остатки химического оружия - зарин и другие вещества.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил мэр Тростянца Юрий Бова.

"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", - сказал Бова.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.