Под Сумами в одном из освобожденных сел после пребывания российских военных нашли остатки химоружия
В одном из освобожденных сел Сумской области после пребывания российских военных обнаружили остатки химического оружия - зарин и другие вещества.
Об этом в эфире "Украинского радио" заявил мэр Тростянца Юрий Бова.
"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", - сказал Бова.
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