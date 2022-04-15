Анализируем ситуацию на 51-й день войны.

Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе.

Украинские войска, которые остаются в Мариуполе говорят о критической ситуации.

На фоне таких новостей из Мариуполя, безусловной победой Украины можно считать удар по ракетному крейсеру "Москва", который, как вчера поздно вечером подтвердили в России, пошел ко дну.

Выделяем главные события 15 апреля в контексте ведущейся в Украине войны.

Ситуация на фронте 15 апреля

Военная ситуация сегодня, как пишет Генштаб, существенных изменений не претерпела. Продолжаются ракетные обстрелы по объектам инфраструктуры и попытки вести наступление на отдельных направлениях.

Была новая попытка штурма Марьинки, противник, как заявляет Генштаб, успеха не имел (по данным России и "ДНР", продолжаются бои в этом населенном пункте).

Наносятся авиационные удары по Мариуполю.

Сегодня командир морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына заявил о критической ситуации для украинских войск. По словам Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут упорные бои, противник агрессивно наступает.

Он призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем. "Это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства", - заявил он.

По его словам, защитники Мариуполя не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но ситуация ухудшается.

Напомним, уже больше месяца российские войска и "ДНР" штурмуют Мариуполь. Сейчас бои идут уже в центре города. Минобороны РФ заявляет, что под их контролем уже Мариупольский порт и меткомбинат имени Ильича. Украинская сторона этого не подтверждает.

Что касается деблокирующего удара, то украинские власти уже неоднократно заявляли, что это невозможно.

В США карту боевых действий в Мариуполе видят так (розовое и желтое - территории под контролем России, реальным или декларируемым).

В Луганской области российские войска пытаются установить контроль над Попасной, Рубежным и областным центром – Северодонецком, который является главной целью противника

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, наиболее опасной обстановка в эту ночь была в Рубежном и Попасной.

Российские телеграмм-каналы пишут; что войска РФ и "ЛНР" уже продвигаются по центру Попасной и взяли горадминистрацию. Но Гайдай это опровергает. Взятие Попасной, как мы уже писали, создаст возможность для войск России и "ЛНР" зайти в тыл украинским воскам, которые обороняют Северодонецк и Лисичанск.

Самое обсуждаемое событие уже третий день подряд - это гибель ракетного крейсера "Москва", подбитого украинской ракетой.

В последнем отчете "Института изучения войны" США говорится, что это крупная символическая победа для поднятия боевого духа украинцев. Создаст это трудности для России и военного характера, хотя и тотального характера.

"Потеря "Москвы" ослабит российскую ПВО в Черном море, но вряд ли нанесет решающий удар по российским операциям в целом. "Москва" вряд ли поддерживала российские удары по украинским наземным целям и в первую очередь обеспечивала противовоздушную оборону Черноморского флота России", - говорят военные эксперты.

Они ждут, что РФ может изменить тактику действий на Черном море, развернув дополнительные силы ПВО или же уменьшив группировку кораблей у побережья Украины.

Карта боевых действий, по версии британского минобороны, на 15 апреля выглядит так:

Что же до анонсированного ранее наступления России, то ее войска завершают формирование наступательной группировки на востоке Украины, заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

В США также сегодня озвучили прогноз о том, сколько еще продлится война. По мнению госсекретаря Блинкена - до конца 2022 года, пишет CNN со ссылкой на источники.

В частности, по словам одного из собеседников издания, Блинкен "обсуждал со своими коллегами озабоченность тем, что конфликт может затянуться, но все его разговоры крутились вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее".

Чиновники говорят, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война. По словам некоторых из них, нет никаких признаков того, что конечные цели Путина изменились.

Есть также сомнения в том, что он будет вести переговоры, если только не столкнется с военным поражением.

Это поражение Запад ему всеми силами пытается организовать - в первую очередь, поставками оружия Украине.

Возвращаясь к Донбассу и уже многократно анонсированному российскому наступлению на нем, то стоит отметить, что он уже давно идет. Войска РФ наступают от Изюма на Славянск, штурмуют Северодонецк, Попасное и Рубежное, пытаются обойти группу украинских войск в пригородах Донецка - в Авдеевке и в Марьинке. Другой вопрос, что наступление продвигается медленно, так как там сосредоточены крупные силы ВСУ, которые находятся в мощных укрепрайонах (Зеленский вчера назвал численность украинских войск на Донбассе - 44 тысячи человек). И, судя по всему, РФ хочет его активизировать введя в бой дополнительные резервы. Причем произойти это может в любой день и по любому из направлений ударов.

Как идет "ленд-лиз"

Сегодня стало известно, что американцы прислали в Украину новую партию "Джавелинов".

В рамках нового пакета военной помощи США собираются передать Украине партию вертолетов Ми-17. Ранее они предназначались афганскому правительству Гани, но их не успели доставить, поскольку талибы свергли это правительство. Речь идет об 11 вертолетах, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Это не первый раз, когда мы направляем им Ми-17", - заявил он на брифинге.

Чехи отправят на помощь ВСУ "вампиров" - реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire в количестве не менее 20 единиц. По крайней мере об этом пишет военный ресурс 19fortyfive.

Чешские "вампиры" созданы на основе советской системы БМ-21 "Град".

RM-70 Vampire

Боевая машина RM-70 Vampire состоит из бортового грузовика с колесной формулой 6×6, несущего группу из сорока 122-миллиметровых ракет, которые можно запустить за 20 секунд.

РСЗО сочетает в себе пусковые установки типа БМ-21 с грузовиком Tatra 8x8.

В отличие от оригинала, RM-70 обеспечивает полную перезарядку из 40 ракет и оборудован бронированной кабиной экипажа. Свои последние 60 RM-70 Чехия списала в 2011 году, не ища замены.

На фоне информации о поставках иностранного вооружения в Украину в России потребовали от США их прекратить, угрожая "непредсказуемыми последствиями".

Об этом говорится в официальной дипломатической ноте из Москвы, пишет The Washington Post.

В частности, в ноте говорилось, что поставки систем вооружений в Украину от США и НАТО "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Нота поступила после того, как Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых в Украину.

При этом издание цитирует мнение анонимного высокопоставленного чиновника администрации президента США, который заявил, что огромный объем помощи, которую Вашингтон оказывает украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным.

Тем временем звучат мнения, что США могут исчерпать запасы оружия, если будут постоянно отправлять его в Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны", - цитирует издание Хэла Брандса, профессора института Джона Хопкинса и специалиста по международной политике.

По мере того, как война достигает критической стадии, когда россияне готовятся укрепиться на востоке Украины, "арсенал демократии истощается", что может привести к фатальной нехватке оружия у ВСУ и обнажить слабость Америки, - пишет профессор.

По его словам, Байден никогда не планировал такой войны, поскольку предполагалось, что Россия быстро захватит большую часть страны и США будут поддерживать вялотекущий украинский мятеж.

Но успешное сопротивление Украины привело к колоссальному расходу боеприпасов, а также исчерпанию других военных активов.

Автор сомневается, что США способны быстро нарастить производство необходимых для Киева вооружений. Особенно в условиях перехода войны на восток Украины, где решающее значение будет иметь превосходство России в авиации и бронетехнике.

Автор Bloomberg сомневается, что США смогут удовлетворить украинский спрос из-за утраты части производственного потенциала.

"Нехватка станков, квалифицированной рабочей силы и свободных производственных мощностей может замедлить перевооружение. Например, США не могут быстро нарастить производство ракет Stinger для Украины, потому что рабочей силы, необходимой для этого, больше нет. Американские запасы ключевого оружия меньше, чем можно себе представить, отчасти из-за производственных ограничений, а отчасти потому, что большая часть бюджета Пентагона, составляющего около 750 миллиардов долларов, уходит на рабочую силу, здравоохранение и другие вещи, помимо пуль и бомб", - пишет Брандс.

Впрочем, пока непонятно насколько такие расчеты соответствуют реальности или же это попытка лоббистов ВПК выбить дополнительные деньги из американского бюджета на военные заказы.

Тема ядерного удара

Неожиданно сегодня всплыла тема ядерного удара по Украине.

Ранее она курсировала, в основном, на уровне коспирологических теорий и рассуждений аналитиков, но внезапно ее обсуждение вышло на уровень первых лиц.

Сначала директор ЦРУ Билл Бернс сказал, что США "не воспринимают легкомысленно" возможность России применить тактическое ядерное оружие в Украине, "поскольку Москва продолжает сталкиваться с трудностями на поле боя".

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", - сказал Бернс.

ЦРУ "очень внимательно следит за этим", заверил Бернс. Но подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.

Далее тема угрозы ядерного удара стала центральной в интервью Зеленского, которое он дал CNN.

Он заявил, что "все страны мира" должны быть готовы к тому, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

"Не только я - весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть ненастоящая информация, а может быть правда", - сказал Зеленский.

Но всех, как обычно, успокоил Арестович, сказав, что применения ядерного оружия выглядит маловероятным.

"Бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? Дальше бахнут в ответ, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович", - рассуждает Арестович.

По его мнению, Запад обратится в таком случае к Китаю, и Китай начнет "жать кнопки"

"Китайцы начнут жать, и Путин столкнется с простым выводом - наносить ли ядерный удар по Китаю", - считает он.

Впрочем, само по себе появление темы угрозы ядерного удара со стороны России на уровне первых лиц очень показательно с точки зрения напряженности атмосферы. Также, вероятно, это может быть попыткой обосновать еще более серьезное расширение поставок оружия Украины со стороны Запада.

Брифинг жены Медведчука и новый суд

Сегодня состоялась пресс-конференция жены Медведчука Оксаны Марченко в Москве.

Она заявила, что СБУ могут использовать против Медведчука "жестокие физические пытки".

"Были опубликованы два фото моего мужа. На одном нет следов повреждений, на втором - видны гематомы и синяки. Это значит, что снимки были сделаны в начале и после допроса. Поэтому есть основания полагать, что СБУ использует жестокие физические пытки", - сказала Марченко.

Также она призвала власти Украины допустить к мужу его французского адвоката. И призвала международную общественность и журналистов потребовать от украинской власти раскрыть местонахождение Медведчука.

У Марченко спросили - когда именно был задержан Медведчук и правда ли, что его задержали ещё в самом начале войны, а показали общественности только сейчас.

Марченко сказала, что не знает точно когда был задержан ее муж. Но общалась она с ним еще в марте - то есть, уже после того как он исчез из дома, где был под домашним арестом. При этом она говорит, что их адвокат известил власти о смене места пребывания. Также она говорит, что последние несколько недель связи у неё с Медведчуком не было.

Напомним, что по заявлению СБУ Медведчук покинул место своего домашнего ареста 23 февраля, после чего скрывался в доме в Киеве, а затем пытался нелегально пересечь границу с Приднестровьем, но был задержан.

Сегодня же генпрокурор Ирина Венедиктова сказала, что в ближайшее время будет заседание суда по изменению меры пресечения - на взятие под стражу без права залога.

Также она сказала, что Медведчука еще до суда и приговора по его делу могут обменять на украинских военнопленных. Если на это согласится сам Медведчук и Россия. Впрочем, как мы уже писали, в Москве очень скептически отреагировали на идею обмена. Не выразил поддержки этой идеи ни Песков, ни МИД России. Аргументы их такие: во-первых, Медведчук гражданин Украины, а потому странно его менять на украинских же военнопленных. Во-вторых, согласие на такой обмен может создать прецедент, когда в Украине будут задержать оппозиционеров ради пополнения обменного фонда.

Ракетные удары по Киеву и области

В Киеве и области сегодня ночью жители слышали громкие взрывы. При этом в некоторых районах столицы пропал свет.

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк в эфире телемарафона сообщил, что было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Он не исключил возможность повторных ударов по любым объектам.

Официально власти не называли объекты, куда пришлись ракетные удары.

Позже в Агентстве Франс Пресс (AFP) сообщили, что ночные удары по Киеву пришлись по заводу Визар.

"Украинский военный завод под Киевом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля "Москва", был частично разрушен в результате ночных российских ударов", - говорится в сообщении французского агентства.

Как пишет AFP, серьезные повреждения получили цех и административное здание завода "Визар" в пригороде Киева Вишневое возле международного аэропорта Жуляны.

То есть это мог быть ответ на удар по крейсеру "Москва".

Об удара по этому же заводу сегодня утром завило и Минобороны России. Там также заявили, что "масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на удары по территории РФ". В этих ударах Россия обвиняет Украину.

В Киеве эти обвинения отрицают и заявляют, что Россия сама организовывает обстрелы своей территории, чтоб создать повод для эскалации боевых действий.

Обстрелы 15 апреля

В Мариуполе впервые с начала войны российская авиация совершила бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, ситуация в Мариуполе тяжелая. Сейчас идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя, но полностью город россияне не захватили.

Также он сказал, что армия РФ продолжает сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над Донецкой и Луганской областями.

В Харькове российские войска сегодня обстреляли один из жилых районов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Погибли 7 человек, среди них семимесячный ребенок. Были ранены 34 человека из них трое детей.

"Прошу вас, жители Харькова, без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах", - призвал Олег Синегубов.

Также сообщается, что под обстрел попала эвакуационная колонна, которая вчера выехала из Боровой в Изюмском районе (там сейчас идут бои). Убиты семь мирных жителей, еще 27 получили ранения.

В Лисичанске сегодня в результате обстрела погиб волонтер, его жена ранена. Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай.

В Черниговской области со стороны РФ был обстрелян украинский пограничный пункт.

По данным Госпогранслужбы, в районе населенного пункта Сеньковкапо по украинским пограничникам совершили 13 выстрелов с территории . Обстрелы совершались утром - в 08:25 и в 09.00. Пострадавших среди пограничников и местного населения нет.

По Николаеву также был сегодня нанесен удар системой залпового огня. По данным губернатора Кима 5 погибших.

Также в Николаеве катастрофическая ситуация с водоснабжением. Вода в квартиры не подается уже третий день после того как в ходе боев был перебит водовод Днепр-Николаев. Когда он будет починен - пока неизвестно. Люди вынуждены набирать воду прямо в реке.