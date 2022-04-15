США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались афганскому правительству Гани, но их не успели доставить, потому что талибы это правительство свергли.

Об этом на брифинге сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов", - сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По словам Кирби, ранее США уже передали Украине пять вертолетов.

"Это не первый раз, когда мы направляем им Ми-17", - сказал он.

Напомним, на днях Байден поговорил с Зеленским по телефону и пообещал ему пакет помощи на 800 миллионов долларов.

После этого в Пентагоне уточнили, что в пакет новой помощи Украине входят вертолеты, гаубицы, дроны, ПТРК и другое вооружение.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.