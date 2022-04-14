Президент США Джо Байден решил начать поставки Украине тяжёлого вооружения, хотя раньше от этого отказывался, из-за предстоящей битвы, которая будет проходить "на открытых равнинах юго-востока Украины".

Об этом пишет американский телеканал CNN.

Как сообщает СNN, новый список вооружения на 800 миллионов долларов, куда вошла артиллерия и вертолеты, появился не только из-за просьб Украины.

Речь о подготовке к новому типу боевых действий на открытых равнинах юго-востока Украины. На местности, которая играет в пользу естественных военных преимуществ России.

"Война в Украине меняется, а вместе с ней и оружие, которое понадобится Украине, если она надеется и дальше блокировать российские вооруженные силы, которые перегруппировались и пополнили запасы после своих первоначальных неудач в первые недели войны", - сообщает CNN.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщали, что США готовы рассмотреть поставки Украине вооружений большей дальности.

Кроме того, в Белом доме объявили, что США намерены передать Украине артиллерию.

Также сообщалось, что экс-директор ЦРУ считает, что при наступлении на востоке Украины войскам РФ будет содействовать степная местность.