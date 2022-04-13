Зеленский на английском сообщил, какое вооружение Украина ждет от Запада. Список
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение на английском с призывом к Западу дать Украине необходимое вооружение.
Он привел перечень вооружения, которое Украина ожидает получить:
- Артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;
- Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;
- Реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
- БТР (БТР, БМП и др.);
- Танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
- ЗРК (С-300, БУК или аналогичные современные западные ЗРК);
- Боевые самолеты.
Также Зеленский заявил, что Путин и его армия меняют свою стратегию. Они усиливают свои силы, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь.
Напомним, в Киев прибыли президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии. Сегодня они встретятся с Зеленским.
Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.