Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение на английском с призывом к Западу дать Украине необходимое вооружение.

Он привел перечень вооружения, которое Украина ожидает получить:

Артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;

Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;

Реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (БТР, БМП и др.);

Танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

ЗРК (С-300, БУК или аналогичные современные западные ЗРК);

Боевые самолеты.

Также Зеленский заявил, что Путин и его армия меняют свою стратегию. Они усиливают свои силы, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь.

Напомним, в Киев прибыли президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии. Сегодня они встретятся с Зеленским.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.