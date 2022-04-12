Анализируем ситуацию на фронтах за 12 апреля.

На 48-й день войны ее подробно прокомментировал Путин. Российский президент заявил, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Закончиться раньше она может лишь в случае успеха на переговорном треке.

При этом, что касается переговоров, то они, по мнению Путина, вернулись в тупиковое состояние.

Также продолжается развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника. А также пошли сообщения о химатаке на "Азовмаш".

Подводим главные итоги 48-го дня войны.

Ситуация на фронте 12 апреля

Основное по войне - это продолжение переброски российских сил в регионы РФ к востоку от Украины. Чтобы в дальнейшем, вероятно, начать наступательную операцию в районе Донбасса.

Генштаб сообщает, что продолжается передислокация российских войск на территорию Белгородской и Воронежской областей. Что соответствует прогнозам о наступлении на север Донецкой области (а также, не исключено, с целью попытки полного окружения Харькова).

Также сегодня прошло видео из Ростовской области, где в сторону пункта пропуска "Матвеев Курган" движется внушительная колонна техники. На бортах нарисована буква V - то есть, это силы, переброшенные из-под Киева.

Это похоже на ударные силы, которые должны штурмовать позиции ВСУ с востока.

Генштаб описывает ближайшие перспективы по Донбассу так: противник будет пытаться взять под контроль Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

Британская разведка сегодня говорила о наступлении на север Донецкой области, куда россияне могут двигаться от Изюма и Барвенково. Украинское Минобороны также подтвердило, что противник наладил понтонную переправу через Северский Донец в районе Изюма.

Также идут бои вокруг Рубежного и Северодонецка с Лисичанском. Но там наступление российских войск тормозится как из-за сопротивления украинских сил, так и из-за затяжного дождя, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Что с Мариуполем?

В Мариуполе ситуация тяжелая для ВСУ.

Вчера 36-я бригада морской пехоты, которая там контролирует завод "Азовмаш", написала пост о том, что воевать нечем, боеприпасы заканчиваются и скоро морпехов ждет "крайний бой".

Пост вызвал большой резонанс в Украине. Некоторые заговорили о том, что это фейк (такое мнение высказал вице-мэр Мариуполя Орлов), но в целом военные командование и политическое руководства страны опровергать ничего не стали.

Сегодня 36-я бригада записала уже видео.

"Мы – защитники Мариуполя, 36 бригада морской пехоты, которая до последнего до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций, мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии такие, что город оказался в блокаде, в кольце, и никакого подвоза боеприпасов и продовольствия не происходило.

Мы благодарны каждому каждому украинцу, который верил в морскую пехоту и продолжает верить! На этой вере мы продержались так долго! Мы не оставили свои позиции, мы остались верны! Слава Украине", - говорят военные.

То есть, они не опровергли написанного вчера сообщения в ФБ. И подтвердили проблемы с боеприпасами.

Второй момент с Мариуполем - это заявления "Азова" о химической атаке на его позиции в "Азовстали". После заявлений из "ДНР" о том, что "выкуривать" азовцев из завода будут войска химзащиты, полк заявил о том, что противник сбросил боеприпас с отравляющим веществом, трое бойцов пострадали.

По итогу почти никто официально химическую атаку не подтвердил. Ни украинские центральные власти, ни США, ни "ДНР", которая заявила, что не применяла оружие массового поражения. Исключение составил вице-мэр Мариуполя Сергей Орлов, который повторил информацию, озвученную "Азовом".

Россия и "ДНР" заявили, что украинские войска предприняли попытку прорыва с меткомбинат имени Ильича, но прорваться не смогли. В Украине эту информацию не подтверждают.

Подготовка к наступлению РФ

Информация о том, что Россия готовится к новому наступлению - главная тема последних дней. На Банковой сегодня заявили, что у РФ еще есть резервы - поэтому вторая фаза войны будет сложнее первой, потому что "украинцы устали, а россияне научились", спрогнозировал зам Ермака Арестович.

В НАТО также прогнозируют новый, более масштабный этап боевых действий в Украине.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя", - заявил замгенсека Альянса Мирча Джоанэ.

Джоанэ надеется, что противостояние не затянется, но прогнозирует что шансов на это мало и опасается, что будут новые потери среди мирного населения.

К серьезным боям готовится и Россия. В том числе на своей территории. Вчера приграничные области РФ (кроме Ростовской) объявили повышенный уровень террористической угрозы. А сегодня в Белгороде заявили, что формируют "народные дружины" для охраны общественного порядка.

То есть создают аналог украинской теробороны.

Белгородскую область российские власти, видимо, рассматривают как уязвимую для диверсионных операций. Там уже взрывались склады и были обстрелы с вертолетов (Украина своей причастности не подтверждала). А сегодня у границы, в районе российского села Шебекино, неизвестные взорвали железнодорожный путепровод.

Когда начнется российское наступление, счет идет на дни или недели (или даже на месяцы) - оценки разнятся. Но очевидно, что оно станет судьбоносным для этой войны.

Планы Путина

Сегодня российский президент детально прокомментировал ситуацию с Украиной. Пожалуй, впервые с начала войны. Он коснулся этой темы во время встречи с Александром Лукашенко на космодроме "Восточный".

"Как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ: Украина, Белоруссия и Россия. То, что происходит на Украине - это трагедия без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени - когда начнется, вот и всё!" - начал президент РФ.

По его мнению, сейчас происходит слом системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза: "Вот, что главное! Главное - даже не трагические события на Донбассе и на Украине. Много раз говорили, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. На самом деле так оно и есть! Вот в чем квинтэссенция происходящих событий".

Отдельно он сказал, что "специальная военная операция" (то есть - война против Украины) идет по плану.

"Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами в Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий".

Прокомментировал Путин и то, почему "спецоперация" идет так долго. "Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача - достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери".

Он также повторил официальную российскую трактовку почему армия РФ ушла с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей.

По его словам, "действия в определенных регионах Украины были связаны с тем, чтобы сковать силы противника, разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса" (в Украине же говорят, что российские войска хотели быстро взять Киев, но были вынуждены отступить, так как столкнулись с сильным сопротивлением и понесли большие потери). "Операция идет по плану", - завершил он эту часть выступления.

Подробно Путин высказался по поводу Бучи. Он назвал массовые жертвы в городе "фейком" и перевел стрелки на проводимые США боевые действия в Сирии и Афганистане.

"Я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят "Буча", я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь (Ракка - столица ИГИЛ, которая была взята штурмом и практически полностью разрушена под ударами отрядов курдов и американской армии - Ред.)? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого, никто даже и не заметил. Как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане. Тишина! Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче".

По словам Путина, Лукашенко сегодня передал ему документы - "соответствующие перехваты, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка".

Отметим, что в Украине и на Западе обвиняют российскую армию в массовых убийствах мирного населения в Буче. По озвученным сегодня данным, общее число погибших в городе превысило 400 человек.

В завершении он высказался о мирных переговорах с Украиной.

"Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупиковую ситуацию. Непоследовательность [украинской стороны] по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции".

Итак, главный посыл Путина - если Украина продолжит проявлять "непоследовательность" в переговорах, РФ будет продолжать военные действия на украинской территории.

В Киеве на заявления о "тупике" в переговорах уже ответили.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что переговоры идут очень тяжело.

"Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давленного на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - заявил Подоляк.

То есть, так или иначе, но все, похоже, по-прежнему зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте. От этого будут зависеть и ход (и условия) переговоров.

Обстрелы 12 апреля

География обстрелов за последние сутки следующая:

В Луганской области пропала мобильная связь и жителям предложили пользоваться национальным роумингом. Также ряд населенных пунктов остались без света и воды из-за постоянных обстрелов, поэтому губернатор области Сергей Гайдай призвал население эвакуироваться.

Ночью были разрушены 12 домов, есть погибший, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов.

Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Кременной и Щедрищевом после обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. Не исключено, что этот пожар был снят на видео, которое было обнародовано губернатором Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.

В небе видны яркие вспышки и затем - начавшийся пожар.

В Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета попала в мельницу, сообщил глава облсовета Николай Лукашук. Пострадавших нет, но здание разрушено. Вторую летевшую ракету сбила ПВО.

В Хмельницкой области ракетным ударом был атакован инфраструктурный объект. По словам главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия, а результате удара был пожар, который уже ликвидирован, жертв нет.

В Минобороны России утверждают, что нанесли ракетный удар (уже не в первый раз) по аэропорту в Староконстантинове Хмельницкой области.

По Харькову продолжают наносится масштабные удары с воздуха. Харьковские телеграмм-каналы пишут о том, что есть прилеты по жилым домам, пострадавшие и погибшие. Несмотря на обстрелы и угрозу жизни, многие жители остаются в своих квартирах, закрыв оконные рамы дверцами шкафов.

Вот такой вид сейчас открывается из одной квартиры в центре города.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на областную военную администрацию, во время сегодняшних ударов повреждены и разрушены несколько зданий, ранены минимум два человека.

Нацполиция сообщила о смертельном инциденте в Черниговской области, где гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине в селе Красное. 64-летний водитель погиб.