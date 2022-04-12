Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о тупике в переговорах с Украиной.

"Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупиковую ситуацию", - утверждает Путин.

Также он ещё раз заявил, что "спецоперация в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале".

Напомним, ранее Лавров заявил о нарастающих проблемах в переговорах Украины и России.

Также мы писали, что у Зеленского заявили, что после событий в Буче эмоциональный фон переговоров Украины и РФ изменился.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.