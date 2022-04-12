Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" сделали несколько заявлений по ситуации в Украине.

Так, Путин заявил, что переговоры с Украиной начались благодаря Лукашенко.

Александр Лукашенко же сказал, что обсудил с Владимиром Путиным Бучу, назвал это "спецоперацией Британии"

Он также заявил, что ФСБ может предоставить доказательства причастности британцев к событиям в Буче.

Комментируя вторжение, он заявил, что "если бы РФ хоть чуть запоздала с операцией, то по территории России был бы нанесен сокрушительный удар".

"Сегодня совершенно очевидно, что столкновения было не избежать, это просто был вопрос времени и место. Еще раз подчеркну - отягожчающими последствиями, если бы опоздали", - сказал он.

Главные заявления по итогам встречи Путина и Лукашенко.

Путин:

"Русские, украинцы и белорусы - триединый народ. Происходящее в Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было";

"Переговоры с Украиной начались благодаря Лукашенко";

"Спецоперация идёт по изначальному плану Генштаба. Надо достичь цели, минимизируя потери";

"В вопросе санкций "блицкриг" не состоялся";

"США готовы воевать до последнего украинца";

"в Буче такой же фейк, как был с химоружием в Сирии.

Лукашенко:

"Если бы Россия хоть чуть запоздала со "спецоперацией", то по российской территории был бы нанесён сокрушительный удар;

"Произошедшее в Буче - "британская спецоперация";

"Мы когда-то решили, что холодная война закончена. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь";

"Надо немного времени, чтобы мир начал голодать - без удобрений урожая не бывает".

Напомним, что 3 апреля появились сообщения, что в недавно освобожденной Буче под Киевом обнаруживают огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. В городе даже обнаружили братскую могилу.

Несмотря на фото и видео доказательства, Россия категорически отрицает свою причастность к массовым убийствам мирных жителей в Буче. Так, специалисты Минобороны РФ обнаружили в опубликованных материалах "подлоги и фейки". Например, они говорили о том, что на трупах не было следов разложения, несмотря на то, что у некоторых трупов уже не было глаз от давности даты смерти.

Сразу после этого Евросоюз отправил своих расследователей в Бучу для изучения зверств над мирным населением. А иностранные СМИ опубликовали спутниковые снимки на которых явно видно, что погибшие люди лежали прямо на дорогах в те дни, когда там была российская армия.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.