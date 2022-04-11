Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели виртуальную встречу. Кроме общих вопросов, они обсудили войну в Украине и обеспокоенность мира относительно "резни" в Буче. Об итогах их встречи сообщает Prabhasakshi.

Моди сказал, что его переговоры с Байденом проходят в момент, когда ситуация в Украине "вызывает озабоченность".

Также премьер Индии добавил, что он много раз разговаривал по телефону с президентами Украины и России.

"Я не только призвал его к миру, но и предложил президенту Путину провести прямые переговоры с президентом Украины. В нашем парламенте состоялось подробное обсуждение Украины", - сказал индийский премьер.

Кроме того, глава индийского правительства сказал, что новости об убийстве невинных мирных жителей в Буче "очень тревожны".

"Мы сразу осудили это, а также потребовали справедливого расследования. Мы надеемся, что переговоры между Россией и Украиной приведут к миру", - сообщил Моди.

Индия – одно из государств, которые не осудили Россию за вторжение в Украину. В ООН представитель Дели, как правило, воздерживается при голосованиях против РФ. Индия не ввела санкции против РФ и продолжает покупать российскую нефть.

Ранее Индия заявила о невмешательстве в войну между Украиной и Россией.

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