Министр иностранных дел Индии Джайшанкар заявил о невмешательстве в конфликт между Украиной и Россией.

Об этом сообщает CNN.

Глава МИД Индии призвал к урегулированию с помощью дипломатии и мирных переговоров.

"При голосовании в ООН по резолюциям по Украине Индия, как правило, воздерживается", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что Украина призвала Индию повлиять на Россию в вопросе прекращения войны.

Также мы писали, что Индия и Россия завершили работу над аналогом международной банковской системы SWIFT.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.