Польша настаивает на необходимости введения эмбарго на российские нефть, газ и уголь. Однако Германия, Австрия и Венгрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов.

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, передает Polsat.



"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, т.е. торговли нефтью, газом и углем с Россией. Я считаю, что наш голос был самым сильным в этом отношении", - сообщил Моравецкий.

Он выразил сожаление о том, что "большие страны, в частности, Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержаны, воздерживаются от требований порвать здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией".

Напомним, накануне в Брюсселе США и ЕС договорились о помощи украинским беженцам и снижении зависимости от энергоносителей из РФ.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

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