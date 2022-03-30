Анализируем ситуацию на 35-й день войны в Украине.

Несмотря на вчерашние вроде бы позитивные переговоры с Россией в Стамбуле, бои не прекратились. И война продолжается.

На Донбассе войска противника двигаются к Славянску уже с двух направлений.

То есть Россия пытается все более активно осуществить свой выхода на границы Донецкой и Луганской областей, перебрасывая туда силы с других участников фронта. В том числе и из под Киева и Чернигова.

Эту трактовку событий уже практически официально высказывают и российские, и украинские военные.

"Страна" подводит главные итоги 30 марта для воюющей Украины.

Ситуация на фронте 30 марта

Дневная сводка Генштаба зафиксировала, что противник уводит войска от Киева и, вероятно, отказался от планов его блокирования.

Теперь россияне проводят сосредоточение усилий на востоке Украины, где идет наступательная операция. Также они "наращивают систему материально-технического и тылового обеспечения войск в Донецком и Таврическом направлениях".

В Киевской области войска противника накапливаются в районе Чернобыля. Туда выехали колонны техники из района ранее захваченного Иванкова.

Силы россиян частично отошли и на броварском направлении в сторону российской границы.

Советник МВД Антон Геращенко сообщает, что две колонны российских войск, ранее нависавших над Броварами и базировавшиеся в районне Новой и Старой Басани, начали своё движение в сторону границы с РФ.

Одна идёт через Ичню, другая через Лосиновку.

В одной 300 единиц техники. В другой 150.

"Вероятно выводят технику для того, чтобы усилить свою группировку на Донбассе", - предположил Геращенко.

На Донбассе и вокруг него действительно боевые действия активизируются.

Под Изюмом, который открывает путь на Славянск, идет заметное наращивание группировки противника. На Донбассе основные бои идут за Мариуполь, Рубежное и Попасную. Губернатор Луганской области говорит о постоянных обстрелах Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Рубежного.

Отметим, что жители Донецка также сообщают о серьезных обстрелах Авдеевки, Песок и боях в районе Марьинки.

А в Минобороны России сегодня заявили, что бои идут на подступах к Великой Новоселке и в населенном пункте Золотая Нива (это к югу от Курахово).

Также сегодня появились сообщения о том, что силы "ЛНР" перешли границу с Донецкой областью и заняли в Краснолиманском районе село Терны в 48 километрах к востоку от Славянска.

Учитывая движение на Славянск от Изюма на севере, выходит, что к городу идут две группировки противника с разных сторон.

На южном направлении у берегов Одессы маневрируют российские корабли и сохраняется угроза высадки десанта, сообщили сегодня в украинском командовании "Юг".

А Николаевский губернатор Виталий Ким заявил, что российские войска продолжают наращивать силы и на этом участке фронта.

То есть в целом российские войска продолжают пытаться сковываться силы украинских войск на разных направлениях, при этом активно действуя на Донбассе.

Отведение войск от Киева. Состоялось ли оно?

Как видим, с одной стороны Генштаб ВСУ действительно фиксирует отход части российских войск с территорий Киевской и Черниговской областей.

Россия начала его еще вчера, сообщив, что это "аванс" Украине за то, что переговоры перешли в практическую плоскость (детально о вчерашних переговорах в Стамбуле мы рассказывали здесь).

Правда, пока "снижение активности" на этих направлениях не сильно заметно.

Об этом сегодня заявили и в Минобороны Украины. Там уверены, что от планов захвата Киева и Чернигова Россия не отказывалась.

"Действительно, Генеральный штаб Вооруженных сил отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с киевского направления, а также с черниговского направления", - сказал на брифинге сообщил спикер МО Александр Мотузяник.

Но, по его словам, массового отвода российских войск из этих районов не наблюдается.

"Очевидно, противник отводит подразделения, которые понесли наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать. По состоянию на сегодня, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить, в том числе, и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове", - заявил Мотузяник.

И, как мы видим, Генштаб в своих сводках указывает, что силы перенаправляются на восток Украины, где идут активные наступательные действия.

Минобороны России позже рассказало свою трактовку, что происходит под Киевом и Черниговом с российскими войсками, чью активность вчера было обещано "снизить в разы", что, впрочем, украинская сторона не заметила.

Россияне утверждают, что на первом этапе "спецоперации" планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев, сковать их на поле боя ("без штурма городов") и не позволить им использовать силы на главном направлении российских действий – на Донбассе.

"Все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены", - заявили в Минобороны РФ.

И теперь российская армия проводит "перегруппировку" войск, чтобы активизировать действия "на приоритетных направлениях". Прежде всего, на Донбассе.

То есть, грубо говоря, перебрасывает войска из под Киева и Чернигова на Донбасс.

Исходя из этого сложно считать вчерашние российские заявления некой уступкой Украине - как это пытаются подавать по обе стороны границы (в Украине - сторонники "перемоги", а в России те, кто говорят о "зраде").

Как бы в ответ этим настроениям в России власти страны вышли сегодня с разъяснениями по вчерашней встрече в Стамбуле.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что главный итог вчерашних переговоров - это появление детального украинского плана, который теперь можно предметно обсуждать. В остальном прорывов нет. Ответил Песков и по поводу заявлений о "зраде" в России и призывов "идти до конца".

"Сталинградов в календаре нет и быть не должно, здесь не место эмоциям", - ответил на эти призывы Песков, показав, тем самым, что мирные переговоры с Украиной для Кремля - это важное направление и прекращать их, несмотря на все призывы, Россия не намерена.

Затем комментарий дал глава российской делегации Владимир Мединский. Его риторика, как и вчера, была более оптимистической, нежели у Пескова.

Он заявил, что Украина по сути согласилась на требования России о невступлении в НАТО, отказе от размещения военных баз и военных учений без согласия России.

Но сегодня Мединский назвал и точку разногласий: вопрос Крыма и Донбасса (РФ требует от Киева признать российский статус Крыма и независимость "ЛДНР", что украинские власти обсуждать отказываются).

Анатомия "зрады"

Вчерашний день принес волну зрады и в Украине, и в России касательно итогов переговоров в Стамбуле. На них впервые с начала войны проявился просвет по возможности мирных договоренностей.

Что вызвало поток обвинений в предательстве в обеих странах. Главный аргумент один и тот же: "за что воюют и гибнут уже 35 дней наши солдаты, если мы идем на уступки врагу?".

На самом деле, как уже писала "Страна", и у российских, и у украинских властей, есть веские причины стремиться к скорому прекращению войны. Просто во время войны об этих причинах официальные лица никогда не говорят.

Хотя они очевидны.

Российская армия вторжения (включая силы "ЛДНР" суммарно по максимальным оценкам она составляла на утро 24 февраля 200 тысяч человек) изначально сильно уступала в численности украинским войскам (ВСУ плюс Нацгвардия имели на начало войны более 300 тысяч человек). А после проведения мобилизации в Украине этот разрыв еще более увеличился. При том, что преимущество в сухопутных вооружениях у российской армии над украинской не являлось значительным (украинские артиллеристы, например, даже опытнее россиян, так как почти 8 лет воевали на Донбассе).

И выполнить при таком соотношении сил задачу захватить или блокировать крупнейшие города россияне могли лишь в случае, если бы сопротивление им оказывалось примерно такое же, как во время ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году (хотя тогда группа войск Варшавского договора составляла полмиллиона человек, что более чем в 2 раза превышала численность армии Чехословакии при гораздо меньшей площади страны). Но сопротивление украинские силы обороны оказали очень упорное и умелое, что обнулило возможности российской армии по захвату Киева и большей части Украины. Поэтому россияне и вынуждены были сосредоточиться на решении более локальных задач – вроде выхода на границы Донецкой и Луганской областей и окружению находящихся там украинских войск. Хотя и эту задачу без переброски дополнительных резервов армии РФ будет решить очень непросто. Дальнейшее же продвижение на других участках фронта без резкого увеличения численность войск и вооружений практически нереальное (при том, что есть сомнения в возможности это сделать).

Ну и плюс санкции, которые все же бьют по российской экономике. В том числе и по ВПК из-за проблем с закупкой комплектующих.

Что касается Украины, то война идет на территории нашей страны и потери (и людские, и экономические) огромные. И с каждым днем увеличиваются все больше.

Организовать же масштабное контрнаступление до тех пор пока не будет ликвидировано превосходство противника в воздухе и не начнутся массированные поставки с Запада тяжелого вооружения (а и то и другое под вопросом) очень проблематично.

То есть для обеих воюющих стран нет перспективы быстрой победы, а есть перспектива длительной и губительной войны на истощение.

Эти аргументы понятны умом. Но, во-первых, о них никто не говорит в открытую (в обеих странах фактически действует военная цензура). Во-вторых, во время кровавой ожесточенной войны многие люди не мыслят холодным умом.

Поэтому когда вместо победы власти страны начинают что-то говорить о каких-то компромиссах с врагом это тут же вызывает обвинение в предательстве, а то и деморализацию.

Причем, после переговоров в Стамбуле, в России волна зрады поднялась даже больше, чем в Украине. Если украинские переговорщики говорили о вещах, которые можно было воспринять как согласие на какие-то политические уступки в некоем отдаленном будущем (и то после вывода российских войск и заключения перемирия), то российские переговорщики заявили о военных уступках "здесь и сейчас" - снижение активности под Киевом и Черниговом.

Как мы уже писали, это было скорее демонстрация готовности к дальнейшим переговорам и, с чисто военной точки зрения, это заявление мало что поменяло (активность на этих направлениях россияне и до того уже снизили, в том числе и из-за переброски войск на Донбасс).

Но, с учетом того, что в российском информполе беспрерывно весь месяц говорили о "грандиозных успехах" войск РФ, для многих это стало шоком и возымело деморализующее воздействие. А Кадыров, например, в открытую выступил против каких-либо соглашений с Украиной и призвал "довести начатое до конца".

Впрочем, и для украинских властей все может быть внутри страны очень непросто, если по итогу они пойдут на большие компромиссы, чем они уже озвучили (а этого исключать нельзя, учитывая, что Россия будет выдвигать встречные требования).

Опасность обвинений в "зраде" с последующим расколом и деморализацией в обществе и в силовых структурах остается одной из главных проблем для заключения любых компромиссных договоренностей о мире.

К чему приводят компромиссные мирные соглашения, заключенные после пролитой крови на пике противостояния хорошо видно по соглашениям 21 февраля 2014 года между Януковичем и лидерами Майдана. И если на Майдане они вызвали просто обвинения в зраде в адрес своих лидеров, то на команду Януковича и его вертикаль власти они оказали колоссальное деморализующее воздействие (особенно из-за того, что Янукович согласился вывести правительственные войска из Киева, при том, что Майдан остался стоять). После чего вся система госуправления посыпалась, а сам президент был вынужден бежать, покинутый практически всеми своими соратниками.

И если сейчас обе воюющие стороны действительно намерены выйти на мирные соглашения, они должны уже сейчас начинать готовить к этому почву, чтоб для общества и армии будущие соглашения о мире не были шоком.