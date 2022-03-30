В Украине могут ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время войны для целого списка граждан. Прежде всего - военнообязанных.

Причем, нарушителям грозят достаточно серьезным наказанием - тюремными сроками от 5 до 10 лет и конфискацией имущества. В отношении должностных лиц или пограничников, которые станут помогать "невыездным" меры еще жестче - сроки от 7 до 12 лет плюс конфискация.

Соответствующий законопроект внесен в Раду, и, как считают эксперты, шансы на его принятие уже в ближайшее время весьма высоки.

Впрочем, сам документ весьма скандальный.

"Он прямо нарушает Конституцию, фактически предусматривает вступление в силу задним числом. Формулировки выписаны нечетко, что позволяет привлечь к уголовной ответственности практически каждого, кто с начала войны выехал за пределы Украины. В том числе, порядка 900 тысяч женщин, которых еще до войны признали военнообязанными, ведь скандальные решения Минобороны и МВД никто не отменял. Женщины могут пойти сразу по двум статьям - за то, что не стали на воинский учет, и за то, что выехали за границу. При этом схема по "платному" выезду для военнообязанных даже после принятия закона может сохраниться", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Замечаний к законопроекту на несколько листов - и у Главного научно-экспертного управления Рады.

В экспертной среде говорят, что выезд граждан за границу в военное время нуждается в дополнительной детализации, причем, на уровне закона. Потому что сейчас процесс во многих случаях регулируется в ручном режиме, в итоге уже появилась масса схем, а ставки "проводников" только растут.

Разбирались как будет работать законопроект об уголовной ответственности за выезд за границу в войну.

Как сейчас выезжают за границу сейчас и откуда схемы

Напомним: буквально с первых же дней войны для украинских мужчин от 18 до 60 лет закрыли границы. Правда, с оговоркам. Запрет не распространяется, к примеру, на родителей детей с инвалидностью, многодетных отцов и другие категории.

Впрочем, как говорят юристы, Госпогранслужба трактует право граждан на пересечение границы достаточно свободно. Что оставляет "пространство для маневра" и разного рода схем по организации "переброски" мужчин призывного возраста за границу. Причем, ставки за выезд постоянно растут.

Если в первые дни войны они стартовали с 2-3 тысяч долларов, то теперь доходят до 10 тысяч и даже больше.

"Недавно один из выезжающих заплатил 70 тысяч. Человек, правда, с положением и деньгами, но сам факт роста "цен" налицо", - говорит нам представитель киевской юридической компании.

Само "закрытие границ" для военнообязанных происходило на основании нескольких указов президента, (в частности, "О введении военного положения в Украине", "Об общей мобилизации"). В них идет отсылка на действующее законодательство (законы о правовом режиме военного положения, мобилизации и др). То есть, напрямую четких пояснений, кто и на каком основании может выезжать из страны, в документах, "закрывших границы", нет. Хотя полный список тех, кто в войну является "выездным", а кто нет, содержится в статье 23 закона о мобилизации. Но на практике Госпогранслужба руководствуется собственным перечнем лиц, имеющих право на пересечение границы. Он базируется на той же статье 23 закона о мобилизации, но содержит далеко не полный список "выездных" категорий. Причем, откуда такая выборочность и чем она поясняется - неясно.

Уже были скандалы, когда на границе не выпускали отцов детей-инвалидов (от них требовали какие -то нереальные пакеты документов), водителей, доставляющих гуманитарные грузы.

Кроме того, с начала войны пограничники меняли свой список уже дважды. К примеру, первый список был от 25 февраля, второй появился 19 марта. В последнем добавили еще одну категорию граждан, которые могут выезжать - те, кто получает специализированное предвысшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся за границей на дневной или дуальной форме (студенты, слушатели).

Но в статье 23 закона о мобилизации ничего не сказано о студентах иностранных вузов. Зато говорится о всех студентах дневной формы обучения (то есть, и украинских вузов - Ред), которые не подлежат призыву во время мобилизации.

И с этим уже есть проблема. От студентов украинских вузов на границе требуют справки о "брони", то есть, отсрочке мобилизации. Но в военкоматах им таких справок выдать не могут - они предоставляются только работающим гражданам, по запросу предприятий. А студенты, по статье 23 закона о мобилизации и так не подлежат призыву. Получается замкнутый круг.

"Назревает также проблема с мужчинами, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. В большинстве случаев они имеют решение суда о расторжении брака и о том, что ребенок проживает с отцом. Но некоторые пограничники считают, что этого недостаточно и требуют подтверждения, что мать ребенка умерла или лишена родительских прав. Хотя последние документы - это основание для признания отцом-одиночкой, что по юридическому статусу отличается от указанной в статье 23 закона о мобилизации категории мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет", - пояснили нам Кравец.

По его словам, в статье 23 закона о мобилизации в списке категорий граждан, на которых не распространяют запреты на выезд из страны, есть также научные и научно-педагогические работники, ряд граждан, чьи близкие родственники погибли или попали без вести во время проведения АТО и др. Но в действующем списке Госпогранслужбы их нет.

То есть, на самом деле вопрос пересечения границ во время войны на сегодня достаточно запутан, что позволяет регулировать его в ручном режиме. Поэтому законодательное урегулирование этой темы необходимо, отметил Кравец.

Что написано в новом законопроекте

По поводу выезда мужчин от 18 до 60 за границу было несколько вариантов.

По одному из них, тотальный запрет на пересечение границ для всех должны были отменить (в обществе обсуждалась также возможность ввести официальную плату за выезд, которая шла бы на потребности ВСУ). Ведь мобилизуют сейчас далеко не каждого, более того, многие из тех, кто рвется на передовую или в терроборону получают отказы.

Кроме того, как уже писала "Страна", большая проблема с моряками и другими украинскими специалистами, которые имеют действующие контракты на работу за границей, но не могут выехать за пределы страны. И, соответственно, теряют работу.

Так как все мужчины остаются невыездными.

Но, судя по всему, власти решили идти не по пути ослабления ограничений, а наоборот - по пути резкого ужесточения наказания.

В парламенте зарегистрирован законопроект №7171, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс по ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины во время военного положения.

Проект подала группа нардепов, в том числе, Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Игорь Копитын и др.

Шансы на быстрое принятие этого документа в юридических кругах считают высокими, так как среди авторов - ключевые депутаты от "Слуги народа".

О чем речь в новом законопроекте?

В УК предлагается внести несколько серьезных поправок.

Хотят добавить новую статью - незаконное пересечение государственной границы в особенный период или во время действия правового режима военного положения. Ее суть в следующем: пересечение границы военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, которые подлежат мобилизации, а также нардепами, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, работниками правоохранительных органов, судьями, судьями Конституционного суда, прокурорами без законных оснований в условиях военного времени карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее. При этом, какие именно "законные основания" должны быть для выезда за границу, не уточняется. "То есть, трактование этой нормы может быть самым широким", - говорит Кравец. Есть подозрения, что статья писана специально для нардепов, чиновников и судей и прокуроров, которые "сбежали за границу". Точно также по военнообязанным. "Нет детальных уточнений по этой категории. Формально под нее подпадают женщины, которых накануне войны сделали военнообязанными. То есть, под статью может попасть 900 тысяч украинок, которые выехали из страны с детьми как беженцы", - отметил Кравец. Способствование должностными лицами и/или военнослужащими Государственной пограничной службы в совершении действий по незаконному выезду карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее. Тут все понятно - поправка направлена против схем по "платному" выезду за границу, которые сейчас в ходу. Но вот сможет ли новый закон в случае его принятия сломать эти схемы, либо только увеличит размер взяток - неясно. Опять таки в силу нечетких формулировок, оставляющих "проводникам" поле для маневра. В заключительных положениях указано - лицо не несет уголовной ответственности, если в течение 10 дней после вступления в силу закона вернется в Украину. Сам закон вступит в силу на следующий день после публикации. То есть, формально те, кто выехал за границу до вступления в силу нового закона, не обязаны возвращаться, и уголовка с конфискацией на них распространяться на должна. Но уточнение о "возврате в течение 10 дней" вызывает вопросы. Получается, после принятия закона человек должен сначала выехать за границу (то есть, нарушить этот закон, что, скорее всего, уже будет сделать проблематично), а потом, чтобы не сесть в тюрьму, вернуться в течение 10 дней обратно в Украину. Получается абсолютно нелогичная схема. Это заставляет юристов заподозрить, что закон может начать работать задним числом, и распространяться на тех, кто выехал из страны после 24 февраля, но не вернулся в течение 10 дней после вступления в силу закона. "Речь идет о прямом нарушении статьи 58 Конституции Украины, которая четко прописывает, что закон не имеет обратной силы", - отмечает Кравец.

Ловушка "10 дней", отсутствие конкретики и вопросы по "пересечению"

Целый список замечаний к проекту есть и у Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

В частности, там отметили, что криминализация незаконного выезда за границу должна вводиться после изменений в другие законодательные акты, к примеру, в закон о порядке въезда и выезда из Украины для граждан Украины (нужно предусмотреть четкие основания для ограничений). Также регламентаций требует вопрос какие именно основания выезда для "невыездных" будут признаваться законными (к примеру, вывоз за границу женщиной-военнослужащим своего несовершеннолетнего ребенка).

Еще одно замечание Главного научно-экспертного управления Рады - к пункту о привлечении к ответственности должностных лиц, способствующих пересечению границы "невыездными" гражданами.

В законопроекте не уточняется, какие именно должностные лица могут попасть под уголовку.

"Исходя из буквальной трактовки, к таким лицам можно будет отнести, к примеру, всех без исключения должностных лиц государственной лесной охраны, охраны природно-заповедного фонда, центральных органов власти, реализующих налоговую, таможенную политику и т.д", - говорится в отчете управления ВР.

Там сомневаются в целесообразности запрета на выезд, к примеру, депутатов местных советов, ведь их правовой статус кардинально отличается от статуса нардепов, да и местные советы на время военного положения прекращают свою деятельность.

Вызывает вопросы и уместность конфискации, которая обычно предусматривается для тяжких и особо тяжких преступлений с целью наживы. А сам по себе факт незаконного пересечения границы вряд ли может расцениваться как преступление с целью наживы, - отмечают в Главном научно-экспертном управлении Рады.

Отдельно в Главном научно-экспертном управлении коснулись вопроса "10 дней", за которые нужно вернуться в Украину, чтобы не попасть под уголовную ответственность. Эксперты также расценили это уточнение как попытку протянуть закон задним числом.

"Такое предписание не согласуется с фундаментальными положениями уголовного законодательства. В частности, согласно с частью 2 статьи 58 Конституции Украины, никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушения", - говорится в отчете.

Поэтому норму о "10 днях" предлагают исключить.

И это не говоря о мелких "технических" нюансах. К примеру, формулировка "пересечение границы" (за что, собственно, и хотят наказывать) предусматривает не только выезд из страны, но и въезд в нее. То есть, терминологию нужно заменить на "незаконный выезд", убрав "пересечение границы".

Понятно, что это еще не окончательный вариант законопроекта. Сейчас он в работе в комитете Рады, и в каком виде его примут и примут ли вообще - покажет время.