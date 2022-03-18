Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко высказался против идеи снять ограничения на выезд мужчин из Украины.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Эта история началась с того, что один известный украинский народный депутат справедливо сказал, что в некоторых регионах началась целая контрабандная история, когда за денежное вознаграждение начали проводить людей за границу. После этого заявления против него включилась вся контрабандная мафия нескольких регионов, начали запускать слухи, что будет создана Закарпатская республика и строится сепаратизм. Это одна сторона медали. Вторая в том, что безусловно есть огромное количество мужчин, которые хотели бы уехать. Они начинают рассказывать, что их нужно отпустить, поскольку они не воюют, но претендуют на продукты питания. Или, например, потому что заробитчане не могут выехать обратно на работу, чтобы высылать средства своим семьям.

Объясняю. Все женщины фактически выехали, забрали детей. И как только мужчина-заробитчанин уедет, он точно перестанет высылать деньги в Украину.

Нет пока точной статистики, но из того, что я видел по цифрам, у нас кратно упали цифры перечислений от заробитчан с момента начала боевых действий. Это объяснимо. Представьте, мужчина работал за рубежом, жена жила в Украине, ребёнок учился. Как только начались боевые действия, мужчина забирает семью в Европу. Он теряет смысл пересылать деньги в Европу. Как только мы даём разрешение на выезд, то сразу можем записывать в статистику 1 млн семей, которые навсегда выехали из страны. До момента, пока ситуация стабилизируется, нет ничего страшного, если мужчины побудут тут и помогут стоять на обороне страны", - говорит Денисенко.

Малоубедительным ему кажется и аргумент о том, что армия не нуждается в мужчинах старше 35-40 лет.

"Ну мне 47, и ничего, нахожусь тут", - говорит он.

По его словам, единственная категория мужчин, которые имеют право пересекать границу, это дальнобойщики на фурах, которые владеют соответствующими рабочими визами, европейским сертификатом и водительским статусом, их несколько тысяч, им нужно разрешить выезд.

"Думаю, ещё неделя-две и эта проблема будет решена", - сказал Вадим Денисенко.

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