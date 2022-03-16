Украинец призывного возраста пытался выехать в Молдову в бэби-боксе, в котором он спрятался, замаскировавшись детскими игрушками и вещами. При пересечении границы его "хитрый план" был вскрыт пограничниками.

В пункте пропуска "Россошаны" при осмотре автомобиля "Рено", в котором ехали женщина и двое детей, был обнаружен еще один пассажир - прятавшийся в "бэби-боксе" 37-летний мужчина.

Пограничники не выпустили его из страны, поскольку в период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения. На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники поймали киевлянина в женской одежде, который хотел бежать от мобилизации. Также мы сообщали, что бывший генпрокурор Рябошапка собрался бежать из Украины, но не смог показать на границе троих детей.