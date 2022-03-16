Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США. Он призвал закрыть американские порты для российских товаров. И принять другие меры, чтоб остановить вторжение РФ в Украину.

"Мы должны создать новые инструменты быстрого реагирования и остановить полномасштабное вторжение России. Будет справедливо, если в следующие 24 часа зло будет наказано", - сказал Зеленский.

Также президент Украины призвал к созданию новой международной структуры - Союза ответственных стран.

"Прошлая война вынудила создать нас институты, которые бы защитили нас от войны. Но они не сработали. Мы предлагаем создать Союз ответственных стран, способный немедленно реагировать и делать все, чтобы быстро достигать мира. Такой союз сможет помогать тем, кто также переживает природные бедствия, кто стал жертвами эпидемий. Вспомните, как сложно миру было создавать вакцины для защиты от пандемии. Если бы такой альянс существовал, мы могли бы спасти тысячи жизней в нашей стране и странах, где страдают люди", - сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский признал, что у Украины нет шансов попасть в НАТО.

Также писали, что президент Украины ранее говорил о необходимости переговоров по гарантиям безопасности для нашей страны.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.