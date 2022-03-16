В украинской делегации отреагировали на заявление главы российской делегации Владимира Мединского, о том, что Украина предлагает шведский или австрийский формат нейтралитета.

Напомним, Мединский заявил, что Киев на переговорах предлагает варианты демилитаризации Украины по примеру Австрии и Швеции.

Советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации Михаил Подоляк говорит, что Украина предлагает "украинскую" модель нейтралитета.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской модели нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской" и речь может идти только о юридически выверенных "гарантиях безопасности". И никаких других моделей или вариантов. Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Настоящие, а не протокольные или будапештские. А это значит, что стороны-подписчики гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия. И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто. Добавлю, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планируется напасть на соседей. В отличие от этих соседей. Поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", - сказал он.

Вместе с тем, вслед за Мединским, в Кремле заявили, что на переговорах Украина обсуждает австрийский или шведский вариант демилитаризации страны.



"Это вариант, который действительно сейчас рассматривается и который может рассматриваться как определенный компромисс", - прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявление Мединского.

Напомним, ранее Лавров заявил, что переговоры Украины и РФ идут непросто, но надежда на компромисс есть.

Тем временем, переговоры украинской и российской делегаций продолжаются.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.