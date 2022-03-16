Прогресс в переговорах РФ с Украиной есть, но не по всем позициям, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Это сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация, обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства", - сказал Мединский.

Но при этом, судя по его словам, пока нет подвижек по другим вопросам. В частности - по статусу Крыма и Донбасса.

"Ключевой вопрос для нас - это статус Крыма и Донбасса. Целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификации, право русскоязычного населения и положение русского языка", - сказал Мединский.

Напомним, накануне нового раунда переговоров с РФ у Зеленского заявили, что диспозиция сторон меняется в пользу Украины.

Также мы писали о том, что по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переговоры Украины и РФ идут непросто, но надежда на компромисс есть.

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