Одесский губернатор Максим Марченко заявляет, что, сегодня, 16 марта, ВСУ сбили над Чёрным морем два самолёта России.

Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, речь и самолетах Су-30 и их экипаже. Один из них украинская ПВО сбила на подлете, другой - успел развернуться в направлении оккупированного Крыма, но не долетел до базы - сработала также украинская ПВО.

По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, самолеты сбили в 05:00. Истребители пытались атаковать один из населенных пунктов Одесской области. Российские пилоты катапультировались и упали в море.

Ранее мы писали, что российские военные корабли с моря нанесли удары по Мариуполю и побережью Одесской области.

Также сообщали, что Генштаб ВСУ озвучил потери России на войне в Украине по состоянию на 16 марта.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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