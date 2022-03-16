ВСУ сбили над Черным морем два российских истребителя, которые пытались атаковать Одесскую область
Одесский губернатор Максим Марченко заявляет, что, сегодня, 16 марта, ВСУ сбили над Чёрным морем два самолёта России.
Об этом он сказал в видеообращении.
По его словам, речь и самолетах Су-30 и их экипаже. Один из них украинская ПВО сбила на подлете, другой - успел развернуться в направлении оккупированного Крыма, но не долетел до базы - сработала также украинская ПВО.
По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, самолеты сбили в 05:00. Истребители пытались атаковать один из населенных пунктов Одесской области. Российские пилоты катапультировались и упали в море.
Ранее мы писали, что российские военные корабли с моря нанесли удары по Мариуполю и побережью Одесской области.
Также сообщали, что Генштаб ВСУ озвучил потери России на войне в Украине по состоянию на 16 марта.
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