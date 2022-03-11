Николаевский губернатор Виталий Ким заявил о планах россиян обойти Николаев, чтоб наступать на Одессу.

"Есть данные, что они (войска РФ - Ред.) могут обойти нас (Херсонщину - Ред.), но принципиально им надо идти в сторону Одессы. Я думаю, что с моря они Одессу не возьмут", - сказал Ким.

Вместе с тем и мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о планах российской армии в отношении города. Он сказал, что россияне планируют окружить Одессу со стороны непризнанного "Приднестровья" и со стороны Николаевской области. Российские корабли уже переместились в сторону Крыма.

"Мы предполагаем, что в планах агрессора - взять наш город через Вознесенск с Приднестровья, таким образом, город окажется отрезанным и в окружении. Также предполагаем, что в это врмя подойдут военно-десантные корабли РФ и окружат Одессу со стороны моря. Мы предполагаем, что город может оказаться в окружении и готовимся к такой ситуации - делаем запасы продуктов питания длительного хранения и лекарств" - говорит он.

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